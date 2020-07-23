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Súmula do Dérbi relata voo de drone e autorização para cobrir vandalismo

No documento, assinado pelo árbitro Raphael Claus após a vitória do Corinthians sobre o rival, é dito que houve a permissão para que a sigla "SCCP" fosse escrita na pequena área...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:13
Crédito: Reprodução/TV Globo
A vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, não foi influenciada apenas pelos atos dentro do gramado, já que alguns fatores externos também contribuíram para a história do jogo. Entre eles o vandalismo cometido por um grupo de palmeirenses na Arena, e a "invasão" de um drone que sobrevoou o estádio durante o duelo. Tudo isso foi registrado na súmula. No documento assinado pelo árbitro Raphael Claus, foi relatado que aos 41 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada por cerca de um minuto e meio devido ao sobrevoo de um drone no campo de jogo. A ação, de autoria desconhecida, provocava o Verdão por conta da final do Paulistão de 2018, e trazia uma bandeira com a seguinte inscrição: "8/4 que momento". A data remete ao título estadual conquistado pelos corintiano no Allianz Parque.
Na madrugada de quarta-feira, um grupo de palmeirenses invadiram a Arena Corinthians e praticaram atos de vandalismo, pichando o gramado com "8 x 0", além das traves com "Cássio frango", placas de publicidade e túnel de emergência. Os funcionários do estádio tentaram limpar a pichação no campo, mas não tiveram sucesso completo e acabaram optando por esconder o que estava escrito com a sigla "SCCP" nas duas pequenas áreas.
Pelo regulamento da Fifa, não é permitido ter qualquer tipo de inscrição no gramado, por isso foi preciso uma autorização especial da FPF para atender ao pedido corintiano. Dessa forma, o árbitro Raphael Claus fez um adendo à súmula para informar que houve uma permissão prévia da Federação para o que foi escrito nas pequenas áreas a fim de esconder o vandalismo.
Confira o que diz o texto enviado e assinado pelo árbitro do Dérbi:
"Devido ao vandalismo realizado em uma das áreas, foi autorizado pela Federação Paulista ao Sport Club Corinthians Paulista fazer a inscrição das iniciais do clube no intuito de cobrir o mesmo, realizando isso na duas áreas para evitar que ficasse desproporcional".

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