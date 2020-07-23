Súmula do Dérbi relata voo de drone e autorização para cobrir vandalismo

Crédito: Reprodução/TV Globo

A vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, não foi influenciada apenas pelos atos dentro do gramado, já que alguns fatores externos também contribuíram para a história do jogo. Entre eles o vandalismo cometido por um grupo de palmeirenses na Arena, e a "invasão" de um drone que sobrevoou o estádio durante o duelo. Tudo isso foi registrado na súmula. No documento assinado pelo árbitro Raphael Claus, foi relatado que aos 41 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada por cerca de um minuto e meio devido ao sobrevoo de um drone no campo de jogo. A ação, de autoria desconhecida, provocava o Verdão por conta da final do Paulistão de 2018, e trazia uma bandeira com a seguinte inscrição: "8/4 que momento". A data remete ao título estadual conquistado pelos corintiano no Allianz Parque.

Na madrugada de quarta-feira, um grupo de palmeirenses invadiram a Arena Corinthians e praticaram atos de vandalismo, pichando o gramado com "8 x 0", além das traves com "Cássio frango", placas de publicidade e túnel de emergência. Os funcionários do estádio tentaram limpar a pichação no campo, mas não tiveram sucesso completo e acabaram optando por esconder o que estava escrito com a sigla "SCCP" nas duas pequenas áreas.

Pelo regulamento da Fifa, não é permitido ter qualquer tipo de inscrição no gramado, por isso foi preciso uma autorização especial da FPF para atender ao pedido corintiano. Dessa forma, o árbitro Raphael Claus fez um adendo à súmula para informar que houve uma permissão prévia da Federação para o que foi escrito nas pequenas áreas a fim de esconder o vandalismo.

Confira o que diz o texto enviado e assinado pelo árbitro do Dérbi: