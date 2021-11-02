'Sula' e Libertadores: Conmebol divulga prevenções após reunião entre polícias do Brasil e Uruguai

Nesta terça-feira, a Conmebol emitiu uma nota oficial para detalhar medidas de prevenção a fim de evitar violência e tumultos entre os dias 20 e 27 de novembro, em Montevidéu, capital do Uruguai e sede das finais únicas da Sul-Americana (entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR), Libertadores masculina (entre Palmeiras e Flamengo) e Libertadores feminina (a definir). De acordo com a entidade, o foco principal é para a partida entre Palmeiras e Flamengo, e "o contato entre torcedores de diferentes clubes será evitado ao máximo, tanto na viagem quanto durante a estadia em território uruguaio".
Além disso, "será dada uma atenção especial às caravanas de torcedores, nas quais somente portadores de ingresso ao estádio poderão estar presentes".
A Conmebol sublinha ainda que, na reunião do 25 de outubro, entre autoridades policiais do Uruguai e do Brasil, foram estabelecidas as seguintes medidas preventivas:
- Torcedores das equipes finalistas entrarão em território uruguaio através de dois pontos fronteiriços distintos. Também serão evitados possíveis encontros entre os mesmos nas estradas e no trajeto para a capital uruguaia. Haverá direito de admissão para pessoas que se encontram em listas com proibições de acesso aos estádios.
- Os veículos que entrarem no Uruguai deverão cumprir com as disposições da lei local.
- Foram estabelecidos pontos de concentração para ambas as torcidas com uma distância considerável, seguindo o critério geral de impedir ao máximo o contato entre torcedores de distintos clubes.
- A polícia brasileira já fez contato com as torcidas, a fim de coordenar o deslocamento das caravanas.
- As pessoas que viajam em caravanas sem ticket de ingresso ao estádio não terão permissão para entrar no Uruguai. Haverá também verificação de pessoas com antecedentes. arquibancadas. Continuamos trabalhando juntos para oferecer ao mundo inteiro a maior festa do futebol - destacou a Conmebol, em seu site oficial.