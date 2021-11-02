'Sula' e Libertadores: Conmebol divulga prevenções após reunião entre polícias do Brasil e Uruguai

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Nesta terça-feira, a Conmebol emitiu uma nota oficial para detalhar medidas de prevenção a fim de evitar violência e tumultos entre os dias 20 e 27 de novembro, em Montevidéu, capital do Uruguai e sede das finais únicas da Sul-Americana (entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR), Libertadores masculina (entre Palmeiras e Flamengo) e Libertadores feminina (a definir). De acordo com a entidade, o foco principal é para a partida entre Palmeiras e Flamengo, e "o contato entre torcedores de diferentes clubes será evitado ao máximo, tanto na viagem quanto durante a estadia em território uruguaio".

Além disso, "será dada uma atenção especial às caravanas de torcedores, nas quais somente portadores de ingresso ao estádio poderão estar presentes".

A Conmebol sublinha ainda que, na reunião do 25 de outubro, entre autoridades policiais do Uruguai e do Brasil, foram estabelecidas as seguintes medidas preventivas:

- Torcedores das equipes finalistas entrarão em território uruguaio através de dois pontos fronteiriços distintos. Também serão evitados possíveis encontros entre os mesmos nas estradas e no trajeto para a capital uruguaia. Haverá direito de admissão para pessoas que se encontram em listas com proibições de acesso aos estádios.

- Os veículos que entrarem no Uruguai deverão cumprir com as disposições da lei local.

- Foram estabelecidos pontos de concentração para ambas as torcidas com uma distância considerável, seguindo o critério geral de impedir ao máximo o contato entre torcedores de distintos clubes.

- A polícia brasileira já fez contato com as torcidas, a fim de coordenar o deslocamento das caravanas.