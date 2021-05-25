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futebol

Sul-Americana, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 25 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 02:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
A terça-feira (25) do futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino enfrenta o Tolima, fora de casa, às 21h30 (horário de Brasília).
Brasileiros na disputa! Confira a tabela atualizada da Copa Sul-AmericanaNo mesmo horário, às 21h30 (Horário de Brasília), pela sexta e última rodada da Libertadores, o São Paulo recebe o Sporting Crystal, no Morumbi.
Quem se classifica? Acesse a classificação da fase de grupos da LibertadoresConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
19h15 - Palestino x Libertad Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Newell's Old Boys x Atlético-GO Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - River Plate x Fluminense Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h30 - Tolima x Red Bull Bragantino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Emelec x Talleres Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Atlético-MG x La Guaira Copa Libertadores Onde assistir: SBT e Fox Sports
21h30 - São Paulo x Sporting Cristal Copa Libertadores Onde assistir: SBT e Conmebol TV

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