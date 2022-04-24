  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sul-Americana, Brasileirão e base: veja a agenda e onde assistir ao Fluminense na semana
Sul-Americana, Brasileirão e base: veja a agenda e onde assistir ao Fluminense na semana

LanceNet

24 abr 2022 às 16:57

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:57

O Fluminense terá uma semana cheia e importante pela frente no profissional e nas categorias de base. Pressionada, a equipe do técnico Abel Braga entra em campo duas vezes. Na terça-feira, enfrenta o Unión Santa Fe, da Argentina, em confronto decisivo pela Sul-Americana, no Maracanã. Já no domingo, encara o Coritiba pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.Já o Sub-17 entra em campo duas vezes. Na quarta-feira tem a estreia na Copa do Brasil, que acontece em jogo único contra o Comercial (MA). Caso consiga a classificação para as oitavas de final, os Moleques de Xerém vão enfrentar o vencedor de Real Brasília (DF) e Goiás (GO), que jogam em Brasília. No sábado, o time encara o Resende na Copa Rio da categoria.
Ainda no sábado, o Sub-20 e o Sub-15 também jogam. O primeiro contra o Nova Iguaçu e o segundo diante do Resende. O CT Vale das Laranjeiras terá rodada tripla da base.VEJA A AGENDA DA SEMANA:
TERÇA-FEIRA (26/04)
Fluminense x Unión Santa Fe - 21h30 (de Brasília)Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Copa Sul-Americana - 3ª rodada
QUARTA-FEIRA (27/04)
Fluminense x Comercial (MA) - 15hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Copa do Brasil Sub-17
SÁBADO (24/04)
Fluminense x Nova Iguaçu - 10hCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Taça Guanabara Sub-20 - 6ª rodadaTransmissão: FluTV
Fluminense x Resende - 13hCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Copa Rio Sub-17
Fluminense x Resende - 15hCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Copa Rio Sub-15
DOMINGO (01/05)
Coritiba x Fluminense - 16hEstádio Couto Pereira, Curitiba (PR)Campeonato Brasileiro - 4ª rodadaTransmissão: Globo e Premiere
