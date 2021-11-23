Substituto mais utilizado, Patrick de Paula reencontra Atlético-MG após polêmica no primeiro turno

O volante Patrick de Paula reencontrará, nesta terça-feira (23), o Atlético-MG. Expulso de maneira incorreta na partida do primeiro turno, o atleta é o reserva mais utilizado por Abel Ferreira na temporada e deve receber uma oportunidade no time titular no último embate da equipe antes da final da Libertadores.

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Na 16ª rodada, o Verdão enfrentou a equipe mineira e saiu derrotado por 2 a 0 no Mineirão. A partida ficou marcada pelos erros do árbitro. Primeiramente, Bruno Arleu de Araújo expulsou o camisa 5 alviverde pelo segundo cartão amarelo em uma jogada na qual o palmeirense escorregou. Na sequência, mostrou o vermelho também para Abel Ferreira e João Martins, mas alegando que ambos proferiram palavras não identificadas.

Com chances consideráveis de estar entre os titulares nesta terça-feira (23), Patrick de Paula é o jogador que mais saiu do banco em jogos do Maior Campeão Nacional na atual temporada. Em 45 aparições em 2021, 23 foram como substituto ao longo dos embates.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNas últimas duas partidas, o volante teve atuações antagônicas. Contra o São Paulo, iniciando o confronto, falhou no início da jogada que culminou no segundo gol adversário. Diante do Fortaleza, por outro lado, entrou bem e teve um gol mal anulado pelo VAR.

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A partida entre Palmeiras e Atlético-MG está marcada para esta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.