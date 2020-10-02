Substituto do lesionado Ter Stegen, Neto comemora sequência sem sofrer gols: 'Dá confiança para continuar'

O goleiro brasileiro Neto, do Barcelona, começou a temporada como titular na meta blaugrana. Por conta de uma lesão no joelho, o alemão Ter Stegen precisou passar por uma cirurgia e só deve voltar a atuar em novembro. E o time catalão parece não estar sentindo tanta falta do titular.Em duas partidas oficiais na temporada, contra Villarreal e Celta de Vigo, ambas pelo Campeonato Espanhol, o goleiro brasileiro não foi vazado. Na estreia, vitória por 4 a 0, enquanto nesta quinta-feira o time de Koeman venceu na Galícia por 3 a 0. Após a partida, Neto vibrou com o momento.