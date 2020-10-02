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Substituto do lesionado Ter Stegen, Neto comemora sequência sem sofrer gols: 'Dá confiança para continuar'

Brasileiro revelado no Athletico-PR tem atuado no gol do Barcelona, já que Ter Stegen passou por cirurgia e só deve voltar a atuar no início de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 12:03

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:03

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O goleiro brasileiro Neto, do Barcelona, começou a temporada como titular na meta blaugrana. Por conta de uma lesão no joelho, o alemão Ter Stegen precisou passar por uma cirurgia e só deve voltar a atuar em novembro. E o time catalão parece não estar sentindo tanta falta do titular.Em duas partidas oficiais na temporada, contra Villarreal e Celta de Vigo, ambas pelo Campeonato Espanhol, o goleiro brasileiro não foi vazado. Na estreia, vitória por 4 a 0, enquanto nesta quinta-feira o time de Koeman venceu na Galícia por 3 a 0. Após a partida, Neto vibrou com o momento.
- É um resultado importante para o time. A equipe continua progredindo. Parabenizo a todos pela nossa atuação, mesmo com um jogador a menos durante grande parte da partida - disse Neto, que completou:
- Dou muito valor às vitórias. Mas também, manter o gol sem ser vazado nos dá confiança para continuar, quem sabe alguma coisa de futebol sabe disso. Estou feliz pelo resultado e pelos companheiros de equipe.

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