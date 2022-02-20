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Substituto de Nene, entrosamento e possível estreia: o que observar no Vasco contra o Audax

Camisa 10 é um dos três jogadores do Cruz-Maltino suspensos para o duelo deste domingo. Zé Gabriel deverá ser opção para Zé Ricardo no banco de reservas...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 09:00
A classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Carioca está praticamente garantida. Contudo, o jogo deste domingo, contra o Audax, merece atenção. Há desfalques e possível estreia. E isso acarreta em pelo menos cinco coisas que merecem atenção.- Substituto de Nene: a primeira coisa é a confirmação de quem será o substituto do camisa 10. O mais cotado é Isaque, mas Laranjeira e MT correm por fora pela vaga.
- Entrosamento: só que Juninho e Bruno Nazário são outros dois suspensos que abrem vagas no time titular e obrigam Zé Ricardo a escalar um time muito pouco entrosado. A ver como a equipe vai reagir às mudanças.
- Rendimento da defesa: o último jogo, contra o Bangu, foi somente o segundo, em sete no ano, que a retaguarda do Vasco não foi vazada. Será que o time conseguirá passar dois jogos ileso?
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Equilíbrio: e embora não tenha levado gol, o time sofreu diante do Bangu. Fez o pior primeiro tempo do ano e Thiago Rodrigues precisou trabalhar bastante. A partida anterior, contra o Botafogo, Zé Ricardo entende ter sido a melhor do time, apesar da derrota. - Zé Gabriel: um dos reforços mais recentes, o volante deverá começar no banco de reservas. Só que diante da escassez de opções para a contenção, uma boa atuação do ex-jogador do Internacional poderá credenciá-lo à titularidade mesmo que precocemente.
Crédito: IsaqueéopossívelsubstitutodeNeneparaojogodoVascodestedomingo,contraoAudax(RafaelRibeiro/Vasco

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