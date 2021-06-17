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Substituto de Marcelo Cabo, Fábio Cortez lamenta atuação do Vasco: 'Os dois gols do Avaí nós que demos'

Cruz-Maltino produziu pouco no ataque e, defensivamente, cometeu erros capitais. Time perdeu a segunda partida em casa na Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 21:50

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:50

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A sina do Vasco de jogar mal continua. Muito mal. Após mesmo assim vencer o Brasil de Pelotas, o time voltou para casa e perdeu para o Avaí. Fábio Cortez, auxiliar-técnico que substituiu o técnico Marcelo Cabo e o também auxiliar Gabriel Cabo, admitiu a noite ruim do Cruz-Maltino.- Nós não fomos bem, mas, se analisarmos o primeiro tempo, os dois gols do Avaí nós que demos. Falamos para os atletas que foram seis pontos jogados (em casa) e perdidos. Na casa do adversário, jogamos seis e ganhamos quatro - contrapôs Cortez.
O profissional com 20 anos de trabalho nas categorias de base do Vasco entende que o problema da equipe não foi tático. Entre declarações sobre "postura, foco e concentração", ele avaliou que o time tem condições de engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Temos que fazer o nosso jogo. Acredito que não foi o esquema, foi desatenção. Acredito muito no trabalho do Marcelo e do grupo. Sei que teremos totais condições de mudar o panorama - analisou.

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