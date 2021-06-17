Substituto de Marcelo Cabo, Fábio Cortez lamenta atuação do Vasco: 'Os dois gols do Avaí nós que demos'

A sina do Vasco de jogar mal continua. Muito mal. Após mesmo assim vencer o Brasil de Pelotas, o time voltou para casa e perdeu para o Avaí. Fábio Cortez, auxiliar-técnico que substituiu o técnico Marcelo Cabo e o também auxiliar Gabriel Cabo, admitiu a noite ruim do Cruz-Maltino.- Nós não fomos bem, mas, se analisarmos o primeiro tempo, os dois gols do Avaí nós que demos. Falamos para os atletas que foram seis pontos jogados (em casa) e perdidos. Na casa do adversário, jogamos seis e ganhamos quatro - contrapôs Cortez.