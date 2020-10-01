Substituído no 2º tempo, Bruno Nazário, do Botafogo, deixa estádio com bota ortopédica

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A lista de problemas do Botafogo pode aumentar. Bruno Nazário deixou o Estádio Nilton Santos, palco da partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma bota ortopédica. O meio-campista foi substituído no segundo tempo e não conseguia andar.

O camisa 10 levou a pior em um choque com Elias, do Tricolor de Aço, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele foi atendido pela equipe médica do Botafogo, que logo solicitou uma alteração. Bruno Nazário deixou o gramado sem colocar o pé esquerdo no chão. A informação inicial é de que o problema seria no tornozelo.