Substituído no 2º tempo, Bruno Nazário, do Botafogo, deixa estádio com bota ortopédica

A lista de problemas do Botafogo pode aumentar. Bruno Nazário deixou o Estádio Nilton Santos, palco da partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma bota ortopédica. O meio-campista foi substituído no segundo tempo e não conseguia andar.
O camisa 10 levou a pior em um choque com Elias, do Tricolor de Aço, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele foi atendido pela equipe médica do Botafogo, que logo solicitou uma alteração. Bruno Nazário deixou o gramado sem colocar o pé esquerdo no chão. A informação inicial é de que o problema seria no tornozelo.
Bruno Nazário vem de um problema na coxa e não jogou contra o Santos, no domingo da última semana, pelas dores na região e o desgaste físico. O Botafogo ainda não se pronunciou sobre a situação do jogador.