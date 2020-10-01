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Substituído no 2º tempo, Bruno Nazário, do Botafogo, deixa estádio com bota ortopédica

Meio-campista saiu da partida contra o Bahia após choque com Elias; camisa 10 deixou o Nilton Santos com dores, sem conseguir andar e será reavaliado...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 00:16

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 00:16
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A lista de problemas do Botafogo pode aumentar. Bruno Nazário deixou o Estádio Nilton Santos, palco da partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma bota ortopédica. O meio-campista foi substituído no segundo tempo e não conseguia andar.
O camisa 10 levou a pior em um choque com Elias, do Tricolor de Aço, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele foi atendido pela equipe médica do Botafogo, que logo solicitou uma alteração. Bruno Nazário deixou o gramado sem colocar o pé esquerdo no chão. A informação inicial é de que o problema seria no tornozelo.
Bruno Nazário vem de um problema na coxa e não jogou contra o Santos, no domingo da última semana, pelas dores na região e o desgaste físico. O Botafogo ainda não se pronunciou sobre a situação do jogador.

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