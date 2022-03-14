Substituído com três minutos de jogo, Ulisses, zagueiro do Vasco, será submetido a cirurgia no pé esquerdo

O Vasco ganhou dois problemas às vésperas da semifinal do Campeonato Carioca: o zagueiro Ulisses vai passar por uma cirurgia após deixar o jogo contra o Resende, no último domingo, ainda no início. Ele era um dos reservas que ganhava oportunidade. O atacante Getúlio é outro jogador lesionado.Confira a nota divulgada pelo Vasco:

"Ulisses realizou exame na manhã desta segunda-feira (14/03), onde foi confirmada uma lesão ligamentar no pé esquerdo. O atleta será submetido a um procedimento cirúrgico.

Getúlio realizou exame no último domingo (13/03), onde foi confirmada uma lesão muscular na coxa direita. Está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP)."

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Por conta do problema físico que sofreu, Getúlio nem chegou a ser relacionado para o último jogo. Por outro lado, Bruno Nazário atuou diante do Resende, também precisou ser substituído, mas o clube informou que ele não chegou a sofrer lesão e treina normalmente.