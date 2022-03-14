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Substituído com três minutos de jogo, Ulisses, zagueiro do Vasco, será submetido a cirurgia no pé esquerdo

Defensor recebeu nova chance como titular no último domingo, contra o Resende, mas sofreu uma lesão no início da partida. Cruz-Maltino informou que Getúlio é outro lesionado...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 20:57

Publicado em 14 de Março de 2022 às 20:57

O Vasco ganhou dois problemas às vésperas da semifinal do Campeonato Carioca: o zagueiro Ulisses vai passar por uma cirurgia após deixar o jogo contra o Resende, no último domingo, ainda no início. Ele era um dos reservas que ganhava oportunidade. O atacante Getúlio é outro jogador lesionado.Confira a nota divulgada pelo Vasco:
"Ulisses realizou exame na manhã desta segunda-feira (14/03), onde foi confirmada uma lesão ligamentar no pé esquerdo. O atleta será submetido a um procedimento cirúrgico.
Getúlio realizou exame no último domingo (13/03), onde foi confirmada uma lesão muscular na coxa direita. Está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP)."
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Por conta do problema físico que sofreu, Getúlio nem chegou a ser relacionado para o último jogo. Por outro lado, Bruno Nazário atuou diante do Resende, também precisou ser substituído, mas o clube informou que ele não chegou a sofrer lesão e treina normalmente.
Crédito: UlissesviviatemporadadeafirmaçãonoVasco,masseráausênciaportempoindefinido(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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