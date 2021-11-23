Subiu! Goiás bate Guarani e consegue acesso à Série A do Brasileirão

Nesta segunda-feira (22), o Goiás conseguiu matematicamente o seu acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. Em duelo direto contra o Guarani, fora de casa, bateu os paulistas por 2 a 0, com gols na primeira etapa de Elvis e Nicolas. Tadeu fez ótimas defesas, sendo o melhor na partida. Com o resultado, o Esmeraldino está na terceira colocação com 64 pontos e não pode ser alcançado pelo CRB, o primeiro fora do G4. Enquanto isso, o Bugre ainda sonha com o acesso na última rodada, visto que tem 59 e pode ultrapassar CSA, CRB e Avaí, ficando com a vaga.GOIÁS NA FRENTE E TADEU GARANTE ATRÁS!Aos cinco minutos, o Guarani teve a primeira oportunidade da partida. Pablo recebeu cruzamento rasteio e chutou para fora. Mas, logo depois, Élvis cobrou falta direto, a bola desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo das redes, abrindo o placar para o Goiás.
Em resposta, novamente o atacante Pablo chegou, desta vez, testou para grande defesa de Tadeu. Mais tarde, Júlio César cruzou e Lucão do Break quase marcou. Régis acertou bela tabela e obrigou Tadeu a trabalhar. Quem não faz, leva! Artur lançou Nicolas na área, o atacante cabeceou e abriu vantagem para o Esmeraldino. Por fim, o Bugre tentou uma pressão ofensiva, mas quando chegou com perigo, Tadeu interviu.SEGUNDO TEMPO MORNO!Na volta do intervalo, o Guarani continuou pressionando e Índio perdeu uma boa chance. A partida ficou truncada, com os goianos conseguindo se fechar na defesa e o Bugre não conseguindo armar jogadas.
Dadá Belmonte foi lançado, invadiu a área, bateu cruzado e Rafael Martins impediu o terceiro gol esmeraldino. Mais tarde, Lucão acertou lindo cabeceou e Tadeu novamente fez ótima defesa. Na reta final, Nicolas provocou os jogadores reservas do Guarani ao ser substituído e foi expulso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Guarani 0 x 2 Goiás Local: Estádio do Brinco de Ouro, Campinas-SPData/horário: 22 de novembro de 2021, às 20h (horário de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)Assistente 2: Michael Correia (RJ)Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Gols marcados: Elvis (7'/2T) (0-1), Nicolas (28'/2T) (0-2)Cartões amarelos: Mateus Ludke, Júlio César, Régis (Guarani), Dieguinho (Goiás)Cartões vermelhos: Nicolas (Goiás)
GUARANI: Rafael Martins; Matheus Ludke (Andrigo 11'/2T), Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Índio (Allan Victor 11'/2T) e Régis; Pablo, Júlio César (Renanzinho 31'/2T) e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.
GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, David Duarte, Reynaldo e Artur; Caio, Rezende, Fellipe Bastos e Elvis (Luan Dias 14'/2T); Dadá Belmonte (Apodi 37'/2T)e Nicolas (Bruno Mezenga 36'/2T). Técnico: Glauber Ramos.