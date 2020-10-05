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futebol

Subindo! Palmeiras fecha 13ª rodada na terceira colocação do Brasileirão

Com 22 pontos, Verdão divide a vice-liderança da tabela com o Internacional, com um jogo a menos do que o Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 08:10

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A 13ª rodada do Brasileirão 2020 terminou, e, com a vitória do último sábado sobre o Ceará, o Palmeiras subiu mais uma posição e ultrapassou o São Paulo, ficando na terceira colocação da tabela, dividindo a vice-liderança com o Internacional. Com um jogo a mais, o Colorado está na frente por ter uma vitória a mais do que o Verdão.
​A vitória por 2 a 1 fez o Verdão manter os cinco pontos de distância para o líder Atlético-MG, que goleou o Vasco no Mineirão e segue na ponta da tabela de maneira isolada. Considerando que o Palmeiras tem o duelo diante do Vasco, no Allianz Parque, por cumprir, a diferença de pontos pode vir a ser de somente dois.​Único invicto deste Brasileirão, ainda que bastante questionado pelo excesso de empates, o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo segue sendo dono da segunda defesa menos vazada da competição, além de ser o time da Série A que menos perdeu em 2020 - apenas duas vezes, ainda pelo Campeonato Paulista.
​Após folgar neste último domingo, o elenco do Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira (5), já pensando no Botafogo, próximo compromisso do clube neste Brasileiro, na quarta-feira (7), no Engenhão.

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