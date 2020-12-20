Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20: Palmeiras vence e consegue a classificação no Campeonato Brasileiro

Em vitória magra com gol do jovem Daniel Silva, a equipe garantiu a oitava vaga nas eliminatórias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 19:03

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:03

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Na tarde deste domingo (20), a equipe Sub-20 do Palmeiras bateu Botafogo por 1 a 0, no Allianz Parque, e se classificou para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Garantindo a oitava colocação com 30 pontos, o time comandado por Wesley Carvalho enfrentará o líder Atlético Mineiro na fase de mata-mata.
>> Reestruturação! Veja quem fica e quem sai do Fox Sports em 2021
Em partida de ataque contra defesa, o Palmeiras criou diversas oportunidades na primeira etapa, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Botafogo. Já a equipe carioca explorava os contra-ataques e chegou com perigo na meta de Leandro em três ocasiões. Seguro na trave palestrina, o arqueiro saiu como grande destaque do jogo, com oito defesas difíceis.
No segundo tempo, a situação se repetiu e o Verdão continuou dominando no campo de ataque e sofrendo na defesa com as rápidas escapadas do clube alvinegro. Segurando as pontas no gol, o goleiro Leandro, assim como na primeira etapa, operou diversos milagres. No ataque, quem decidiu foi o centroavante Daniel Silva, de 16 anos. Entrando na segunda etapa, foi dos pés dele que aos 25 minutos o Palmeiras conseguiu marcar o gol da classificação.
​>> Simule as semifinais da Libertadores 2020​Recém chegado ao clube, o Daniel foi captado do Desportivo Brasil e tem contrato de empréstimo com opção de compra válido até 2023. Em oito partidas, já soma 7 gols e 1 assistência entre torneios Sub-17 e Sub-20.
O Palmeiras tem um dos elencos mais jovens das competições Sub-20 que disputa. O plantel alviverde é formado majoritariamente por atletas nascidos em 2002. Além disso, por conta sequência de jogos, o Verdão tem utilizado garotos de categorias inferiores. Nas 19 rodadas disputadas do Brasileiro Sub-20, a média de idade dos relacionados foi de 18,2 anos.
​O Verdão volta a campo amanhã (21) diante do Osasco Audax, em Osasco, pelas semifinais do Campeonato Paulista Sub-20. Atuando com equipe mista, o time busca em partida única uma vaga para a final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados