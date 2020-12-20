Sub-20: Palmeiras vence e consegue a classificação no Campeonato Brasileiro

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Na tarde deste domingo (20), a equipe Sub-20 do Palmeiras bateu Botafogo por 1 a 0, no Allianz Parque, e se classificou para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Garantindo a oitava colocação com 30 pontos, o time comandado por Wesley Carvalho enfrentará o líder Atlético Mineiro na fase de mata-mata.

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Em partida de ataque contra defesa, o Palmeiras criou diversas oportunidades na primeira etapa, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Botafogo. Já a equipe carioca explorava os contra-ataques e chegou com perigo na meta de Leandro em três ocasiões. Seguro na trave palestrina, o arqueiro saiu como grande destaque do jogo, com oito defesas difíceis.

No segundo tempo, a situação se repetiu e o Verdão continuou dominando no campo de ataque e sofrendo na defesa com as rápidas escapadas do clube alvinegro. Segurando as pontas no gol, o goleiro Leandro, assim como na primeira etapa, operou diversos milagres. No ataque, quem decidiu foi o centroavante Daniel Silva, de 16 anos. Entrando na segunda etapa, foi dos pés dele que aos 25 minutos o Palmeiras conseguiu marcar o gol da classificação.

​>> Simule as semifinais da Libertadores 2020​Recém chegado ao clube, o Daniel foi captado do Desportivo Brasil e tem contrato de empréstimo com opção de compra válido até 2023. Em oito partidas, já soma 7 gols e 1 assistência entre torneios Sub-17 e Sub-20.

O Palmeiras tem um dos elencos mais jovens das competições Sub-20 que disputa. O plantel alviverde é formado majoritariamente por atletas nascidos em 2002. Além disso, por conta sequência de jogos, o Verdão tem utilizado garotos de categorias inferiores. Nas 19 rodadas disputadas do Brasileiro Sub-20, a média de idade dos relacionados foi de 18,2 anos.