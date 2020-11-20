  • Sub-20: Palmeiras bate Internacional, em Porto Alegre, e vai à semifinal da Copa do Brasil
futebol

Sub-20: Palmeiras bate Internacional, em Porto Alegre, e vai à semifinal da Copa do Brasil

Com gols de Fabrício e Luan, o Verdão derrubou os donos da casa e avança para defender o título da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 23:37

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 23:37

Crédito: Anderson Kblo
A equipe sub-20 do Palmeiras foi até Porto Alegre na noite desta quinta-feira (19), bateu o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0, e se classificou à semifinal da Copa do Brasil da categoria. Na próxima fase, o Verdão vai encarar o Bahia para defender o título da competição.
O time de Wesley Carvalho foi até a casa colorada em para resolver a eliminatória, afinal, no jogo de ida, em São Paulo, as equipes haviam empatado por 1 a 1 e um novo empate levaria a decisão para as cobranças de pênaltis.Cheio de desfalques pelos jogadores utilizados por Abel Ferreira na equipe profissional do Palmeiras, o elenco sub-20 não contou com nomes como Vitinho, Marcelinho, Aníbal e Gabriel Silva.
​Cheio de personalidade, o Palmeiras fez um primeiro tempo correto e bastante seguro, sem muitos riscos ao gol de Lucas Bergantin. Logo no início do segundo tempo, no primeiro minuto, Fabrício apareceu na área do Inter para abrir o placar. .Dez minutos mais tarde, com um Inter abalado, o Verdão aproveitou o momento e ampliou o placar com Luan, que finalizou forte e sem chances para o goleiro rival. E, desde então, a equipe se mostrou madura e fez valer a vantagem até o fim.
​Classificado à semi da Copa do Brasil, o Verdão volta a campo nesta sexta-feira (20), com time alternativo, pelo Paulistão, contra o Nacional. O elenco 'principal' da categoria retoma suas atividades no próximo domingo (22), no Allianz Parque, às 18h (de Brasília).

