Sub-20: Flamengo goleia o Boavista por 6 a 1 pela Taça Rio

Na Gávea, o Flamengo venceu o Boavista por 6 a 1, nesta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada da Taça Rio sub-20. Os gols rubro-negros na goleada foram marcados por Ronald, Maycon, André, João Gabriel, Cleiton e Sidney. Em função das disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria, o Flamengo vem disputando o Carioca com um time alternativo, composto por garotos do sub-17 e sub-18.No primeiro tempo, o Rubro-Negro abriu o marcador logo aos 14 minutos, após grande jogada individual do atacante André. O camisa 7 recebeu lançamento na esquerda, passou por quatro adversários e tocou para Ronald, que apenas deslocou o goleiro para tirar o zero do placar. Aos 21, Maycon converteu pênalti e ampliou a vantagem do Flamengo.

Na volta do intervalo, o clube transformou a vitória em goleada. Aos 5 minutos, André aproveitou o rebote da defesa e acertou uma bela finalização da entrada da área para marcar o terceiro. Aos 13, foi a vez de João Gabriel aproveitar a sobra da bola na área e finalizar com categoria para deixar sua marca. Aos 33, o zagueiro Cleiton concluiu cruzamento e e marcou o quinto gol rubro-negro. Aos 37, Berê descontou para o Boavista, de pênalti, mas ainda deu tempo do lateral Sidney marcar e fechar a goleada.O Flamengo volta a campo na competição no próximo sábado, às 10h, para enfrentar o América, novamente na Gávea. No mesmo dia e horário, o Boavista buscará recuperação diante do Botafogo, em Paracambi.