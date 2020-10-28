Sub-20 do São Paulo bate o Coxa nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na tarde desta quarta, em Cotia, o Tricolor ficou no empate, em 1 a 1, com o Coritiba - mesmo resultado do jogo de ida no Paraná. Nos pênaltis, os garotos são-paulinos venceram, por 5 a 3, e carimbaram a vaga entre as oito melhores equipes da competição nacional.
Jogando no CT de Cotia, na região metropolitana da capital paulista, o São Paulo saiu atrás do marcador ainda no primeiro tempo. A vitória parcial dava a classificação para o Coxa, que se fechou na defesa e passou a apostar nos contra-ataques em velocidade.
No segundo tempo, em jogada criada por Anílson, Galeano invadiu a área adversária e cabeceou no canto, sem chance de defesa. O São Paulo seguiu pressionando, mas não conseguiu a vitória no tempo normal. Ainda no último minuto da partida, o Tricolor teve um pênalti ao seu favor, mas desperdiçou.Com a decisão da vaga indo para as penalidades, os garotos de Cotia não decepcionaram e fizeram os gols nas cinco cobranças com Pedrinho, Patryck, Victor Hugo, Anilson e Galeano. O Coxa perdeu uma penalidade, que lhe custou a eliminação da Copa do Brasil Sub-20.
Na próxima fase, os garotos de Cotia medem forças com o Bahia, algoz do Ceará. O confronto será disputado em jogos de ida e volta, e ainda não há uma definição da CBF pelas datas e horários das partidas.