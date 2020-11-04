Sub-20 do Palmeiras perde dois pênaltis e sofre virada do Flamengo no Brasileirão

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

O Sub-20 do Palmeiras acumulou a sua quarta derrota no Brasileirão 2020 nesta tarde de quarta-feira (4), em duelo diante do Flamengo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Após desperdiçar dois pênaltis e sair na frente do placar, o Verdão sofreu a virada para o Rubro-Negro.

Caio Cunha abriu o placar para o Palmeiras aos 19 minutos do segundo tempo, mas o Verdão já poderia ter ido para o intervalo com 2 a 0 no placar. Fabrício e o próprio Caio Cunha desperdiçaram uma penalidade cada e no segundo tempo viram o castigo chegar pela falta de pontaria na marca da cal.

O Flamengo virou o jogo em poucos minutos com Diego e Yuri, que decretaram o revés da equipe do técnico Wesley Carvalho. Com seis vitórias e quatro derrotas em dez jogos, o Palmeiras estaciona na quinta colocação do Brasileirão Sub-20.