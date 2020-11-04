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Sub-20 do Palmeiras perde dois pênaltis e sofre virada do Flamengo no Brasileirão

Time de Wesley Carvalho não matou o jogo quando teve chances e foi derrotado por 2 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:47

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:47

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Sub-20 do Palmeiras acumulou a sua quarta derrota no Brasileirão 2020 nesta tarde de quarta-feira (4), em duelo diante do Flamengo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Após desperdiçar dois pênaltis e sair na frente do placar, o Verdão sofreu a virada para o Rubro-Negro.
Caio Cunha abriu o placar para o Palmeiras aos 19 minutos do segundo tempo, mas o Verdão já poderia ter ido para o intervalo com 2 a 0 no placar. Fabrício e o próprio Caio Cunha desperdiçaram uma penalidade cada e no segundo tempo viram o castigo chegar pela falta de pontaria na marca da cal.
O Flamengo virou o jogo em poucos minutos com Diego e Yuri, que decretaram o revés da equipe do técnico Wesley Carvalho. Com seis vitórias e quatro derrotas em dez jogos, o Palmeiras estaciona na quinta colocação do Brasileirão Sub-20.
O próximo compromisso do Verdão na competição será diante do Atlético-MG, no próximo domingo (8), em São Paulo. Contudo, antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Alviverde Imponente ainda tem jogo pelo Campeonato Paulista Sub-20, diante do São Bernardo, na sexta-feira (6), em Itatiba, no interior de São Paulo.

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