Sub-20 do Galo vence o Cruzeiro e termina em primeiro na 1ª fase Brasileiro da categoria

O sub-20 do Atlético-MG se classificou para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 em primeiro lugar ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, na tarde deste domingo, 20 de dezembro, no Sesc Venda Nova. O adversário nas quartas de final será o Palmeiras, oitavo colocado. O artilheiro Guilherme Santos abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo e Guilherme Silva ampliou aos onze minutos. Aos 26, Vinícius Nogueira marcou o terceiro gol.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O Atlético-MG terminou a fase classificatória com 38 pontos, 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, 36 gols a favor e 20 contra.As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, com início já no próximo final de semana. O atacante Guilherme Santos é o artilheiro do certame, com 12 gols. Já a Raposa, que começou bem a competição de base, terminou na 19ª colocação, com apenas 17 pontos em 19 rodadas, ficando à frente apenas do Ceará.