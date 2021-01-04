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futebol

Sub-20 do Galo derrota o Palmeiras e vai às semifinais do Brasileiro

O alvinegro vai encarar o Corinthians, em dois jogos para tentar chegar à decisão da competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 22:45

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 22:45

Crédito: O Galinho superou o Verdão em BH e segue firme na busca pelo título brasileiro sub-20-(Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro
O Atlético-MG segue firme na busca pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na noite deste domingo,3 de janeiro, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, o Galinho avançou para a semifinal da competição ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, na última terça-feira, 29 de dezembro, as equipes empataram sem gols, no Allianz Parque, em São Paulo.
O gol da classificação foi marcado pelo atacante Guilherme Santos, aos 43 minutos do 1º tempo, de cabeça, após pegar rebote de chute de Pedro Henrique na trave.
Com o gol marcado, Guilherme Santos se isolou ainda mais na artilharia do torneio, com 13 gols marcados.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O adversário na semifinal será o Corinthians, que eliminou o Grêmio com uma vitória por 3 a 2, em Porto Alegre, após empate sem gols no jogo de ida. Nesta segunda-feira, 4, a Diretoria de Competições da CBF definirá os dias e horários dos jogos da semifinal. É certo que a partida de ida será em São Paulo, quarta 7, ou quinta 8, e a volta em Belo Horizonte, no domingo,10, ou segunda, 11 de janeiro.
O Atlético terminou a fase classificatória em 1° lugar, com 38 pontos, 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, 36 gols a favor e 20 contra, o que lhe dá o direito de decidir em casa.

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