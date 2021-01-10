Sub-20 do Galo decide com o Timão uma vaga na decisão do Brasileiro

A equipe Sub-20 do Atlético-MG enfrenta o Corinthians às 15h desta segunda-feira, 11 de janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileiro da categoria. A partida acontecerá no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, e terá transmissão do Sportv e da CBF TV. No jogo de ida, em São Paulo, as equipes empataram por 1 a 1. O Galinho precisa vencer para garantir a vaga na final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A atividade que encerrou a preparação para o confronto aconteceu na manhã deste domingo,10, no campo 4 da Cidade do Galo. O técnico Marcos Valadares comandou treinamento marcado por muita movimentação.-A expectativa é sempre boa, estamos fazendo uma grande competição. Foi um jogo difícil em São Paulo, o Corinthians muito qualificado. Conseguimos ajustar dentro da partida, evoluir e fechar bem a partida. Amanhã, dentro da nossa casa, impor nossa força, tentar fazer bem feito mais uma vez o que fizemos durante a competição para que a gente consiga uma boa vitória e a vaga na final-disse o treinador atleticano.