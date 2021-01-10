Sub-20 do Galo decide com o Timão uma vaga na decisão do Brasileiro

A equipe Sub-20 do Atlético-MG enfrenta o Corinthians às 15h desta segunda-feira, 11 de janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileiro da categoria. A partida acontecerá no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, e terá transmissão do Sportv e da CBF TV. No jogo de ida, em São Paulo, as equipes empataram por 1 a 1. O Galinho precisa vencer para garantir a vaga na final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A atividade que encerrou a preparação para o confronto aconteceu na manhã deste domingo,10, no campo 4 da Cidade do Galo. O técnico Marcos Valadares comandou treinamento marcado por muita movimentação.-A expectativa é sempre boa, estamos fazendo uma grande competição. Foi um jogo difícil em São Paulo, o Corinthians muito qualificado. Conseguimos ajustar dentro da partida, evoluir e fechar bem a partida. Amanhã, dentro da nossa casa, impor nossa força, tentar fazer bem feito mais uma vez o que fizemos durante a competição para que a gente consiga uma boa vitória e a vaga na final-disse o treinador atleticano.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A Quem se classificar fará a grande final do torneio contra o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico-PR, que empataram o jogo de ida por 2 a 2, no Rio de Janeiro.
O Atlético-MG terminou a fase classificatória em 1° lugar, com 38 pontos, 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, 36 gols a favor e 20 contra.
O atacante Guilherme Santos, falou sobre o duelo contra o Timão. -A expectativa é muito boa. A gente vem trabalhando forte e espera fazer um bom jogo. A preparação está sendo muito boa, o grupo está bastante focado e vamos firmes para buscar a vitória- destaca Guilherme Santos, artilheiro da competição com 13 gols.