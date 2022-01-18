Sub-20, Aspirantes ou profissional? Após queda na Copinha, jovens se dividem para 'reforçar' o Fluminense

Como em todos os anos, o Fluminense terá no elenco principal a presença dos jovens formados nas categorias de base. Além de quem já treina sob os olhares de Abel Braga, o Tricolor ganhará o reforço de John Kennedy, Matheus Martins e Wallace, que já treinavam no profissional. No entanto, esse grupo pode crescer. Depois da eliminação precoce na Copinha, os jovens podem ganhar a atenção da nova comissão técnica.A equipe sub-23 se reapresenta já nesta terça-feira, enquanto os jovens que ficam no profissional devem retornar na segunda. Esse segundo caso ainda vem sendo analisado pois o grupo não teve férias, iniciando a preparação para a Copinha logo em seguida do término da última temporada.

Dos que passaram por Xerém mais ou menos recentemente, disponíveis atualmente no CT Carlos Castilho já estão os goleiros Marcos Felipe e Pedro Rangel, o lateral Calegari, os meio-campistas André e Martinelli e os atacantes Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique.

Já é sabido que os atletas nascidos em 2002 e 2001 vão se juntar pelo menos ao Sub-23, como admitido pelo diretor de futebol Paulo Angioni ao "ge". Estão entre eles o goleiro Thiago, os laterais Marcos Pedro e Jhonny (que agrada Abel), os zagueiros Damaceno, Davi, Felipe e Cipriano, os meio-campistas Edinho, Yago, Ewerthon e Nathan e os atacantes Alexandre Jesus, Cauã, Jefferson, Gabryel Martins, Antony Kennedy, Guilherme, Luan Brito e Miguel Vinícius.Assim como já ocorreu com Wisney, Raí, Nascimento, Emanoel e Samuel Granada, por exemplo, alguns deles ainda podem sair para ganhar mais rodagem. Abel Braga, porém, pretende acompanhar de perto o time de Aspirantes para levar alguns atletas ao profissional. O time Sub-20 agora ganha um descanso e se reapresenta no dia 14 de fevereiro, em Xerém.Dos que estiveram na Copinha, os goleiros Cayo Fellipe, Dênis Luís e Álvaro, o lateral-esquerdo Jefté, os zagueiros Joílson e Justen, os volantes Alexsander, Diego e Pedro Rocha, o meia Arthur e o atacante Matheus Martins ainda tem idade para ser aproveitados por Eduardo Oliveira. Os jovens nascidos em 2002 também teriam, mas o Flu quer mantê-los no Sub-23.

O Fluminense segue a preparação para a estreia no Campeonato Carioca. A equipe quer usar o torneio como fase de testes na preparação para a Libertadores, além de almejar a taça, que não vem desde 2012. A primeira partida será no dia 27 de janeiro, diante do Bangu, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro.