Sub-17: Vasco e Flamengo empatam em 0 a 0 pela semifinal do Carioca

Na manhã deste sábado, o Estádio Nivaldo Pereira foi palco de Vasco e Flamengo, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. O clássico terminou empatado em 0 a 0 levando a definição do finalista para a próxima sexta-feira, às 15h, na Gávea.
O adversário da decisão sairá do confronto entre Fluminense e Boavista. Por ter feito a melhor campanha, o Flamengo se classifica com um novo empate. Para o Vasco, é vencer para avançar, tendo ainda um gostinho de revanche.
A competição serve como consolação para o Vasco, que teve uma temporada frustrante na categoria sub-17. O Cruz-Maltino amargou os vices da Copa Rio, para o Fluminense, e do Campeonato Brasileiro, para o próprio Flamengo. O Rubro-Negro ainda conquistou a Copa do Brasil em cima do São Paulo e está em busca da Tríplice Coroa.
Escalações
Vasco: Allan Vitor; Paulinho, Victão, Lyncon e Leandrinho; Lucas Eduardo, Barros e Ykaro (Ray); Erick Marcus (Paixão), Renan (Hygor) e GB (Eguinaldo) - Técnico: Rafael Paiva.
Flamengo: Dyogo; Samuel, Iago, Darlan e Zé Welinton; Vitor Muller, Dudu (Kauã) e Matheus Gonçalves (Rodriguinho); Victor Hugo (Diego), Petterson (Marquinhos) e Vinicius (Gabriel) - Técnico: Mario Jorge.