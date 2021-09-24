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Sub-17: São Paulo e Fluminense empatam na ida das quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor Paulista sai na frente com Caio, mas sofre o empate na segunda etapa após gol de Marcão. Volta está marcada para o dia 30 de setembro, nas Laranjeiras...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 23:37
Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
São Paulo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, em Cotia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. O Tricolor Paulista saiu na frente com gol de Caio, e Marcão empatou para o Flu na segunda etapa. O jogo foi agitado nos primeiros minutos. O São Paulo tentou duas vezes chegar ao gol, e acertou o travessão aos 21 minutos, com Caio. O Fluminense respondeu aos 30, quando Gustavo Lobo recebeu um ótimo passe para boa defesa de Leandro.
Antes do final do primeiro tempo, o Tricolor Paulista chegou ao gol, com 39 minutos. Caio ganhou na corrida pela esquerda e chutou colocado da entrada da área, no ângulo da meta do Fluminense, abrindo o placar em Cotia.
+ Veja a tabela e simule os jogos do BrasileirãoO segundo tempo começou morno, mas na primeira oportunidade o Fluminense chegou ao empate. Aos 15, Marcão, que tinha acabado de entrar, invadiu a área e bateu cruzado para vencer o goleiro Leandro.
Depois do gol sofrido, o São Paulo se arriscou mais no ataque e acertou a trave duas deves, uma com Moreira e outra com Luiz Henrique. Boer ainda perdeu uma chance claríssima sem goleiro, chutando para fora. Enquanto isso, o Fluminense se segurava para levar o empate ao Rio de Janeiro e conseguiu o objetivo. Agora, quem vencer no segundo jogo, na próxima sexta-feira (30), às 15h15, nas Laranjeiras, estará classificado para a próxima fase. Novo empate, seja por qualquer placar, leva a decisão para as penalidades máximas. Não há gol qualificado.

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