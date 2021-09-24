Sub-17: São Paulo e Fluminense empatam na ida das quartas de final da Copa do Brasil

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

São Paulo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, em Cotia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. O Tricolor Paulista saiu na frente com gol de Caio, e Marcão empatou para o Flu na segunda etapa. O jogo foi agitado nos primeiros minutos. O São Paulo tentou duas vezes chegar ao gol, e acertou o travessão aos 21 minutos, com Caio. O Fluminense respondeu aos 30, quando Gustavo Lobo recebeu um ótimo passe para boa defesa de Leandro.

Antes do final do primeiro tempo, o Tricolor Paulista chegou ao gol, com 39 minutos. Caio ganhou na corrida pela esquerda e chutou colocado da entrada da área, no ângulo da meta do Fluminense, abrindo o placar em Cotia.

+ Veja a tabela e simule os jogos do BrasileirãoO segundo tempo começou morno, mas na primeira oportunidade o Fluminense chegou ao empate. Aos 15, Marcão, que tinha acabado de entrar, invadiu a área e bateu cruzado para vencer o goleiro Leandro.