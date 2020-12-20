Sub 17: Palmeiras renova com duas promessas das categorias de base

Crédito: Giovani Henrique (Divulgação/Agência Palmeiras

Na tarde da última sexta-feira (19), a diretoria do Palmeiras acertou a renovação contratual com duas das principais promessas da base. O meio-campista Luiz Freitas e o atacante Giovani Henrique assinaram seus primeiros contratos profissionais. Ambos atletas da geração 2004, os dois fizeram nesta temporada o primeiro ano no sub-17, sendo auxiliados pelo treinador Arthur Itiro.

Visando garantir a continuidade do vitorioso projeto das categorias de base, a renovação com contratos profissionais vem sendo constante no Verdão. Apenas em 2020, mais de 25 atletas passaram por esse mecanismo.

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Dentro de campo, Luiz é um jogador muito dinâmico, que segue o modelo de formação que o clube busca especializar para meio-campistas. Completo no passe, marcação e chegada, está no Palmeiras desde o sub-11. Na seleção, era titular do Brasil campeão Sul-Americano Sub-15 de 2019 e em 2020 já frequentou a Amarelinha sub-17.

Já Gio Henrique, canhoto de boa qualidade técnica, foi o grande nome do sub-17 do Palmeiras em 2020, sendo o artilheiro da equipe com 11 gols marcados. No clube desde o sub-11, o atacante de mobilidade foi, só em 2019, campeão da Jeju Tournament (Japão), Paulistão, We Love Football (Itália) e Evergrande Cup. Recentemente, o jovem ganhou minutos no sub-20.