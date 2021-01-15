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Sub-17: No Allianz Parque, São Paulo derrota Palmeiras pela ida da semifinal da Copa do Brasil

Repetindo a final da última edição, os rivais se enfrentaram buscando uma vaga na decisão
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Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:15
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O time Sub-17 do Palmeiras foi derrotado no duelo diante do São Paulo por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira (15), no Allianz Parque, e saiu em desvantagem nas semifinais da Copa do Brasil da categoria. O confronto de volta valendo uma vaga na final da competição acontece na próxima quinta (21), com mando de campo do São Paulo e transmissão do SporTV.
O Choque-Rei de hoje repetiu a final da última edição do torneio. Com diversos jogadores que estiveram na ocasião, o Palmeiras entrou em campo com força máxima, apenas com os desfalques dos goleiros Natan e Kaique, do meia Allan e do centroavante Daniel. Mesmo assim, não conseguiu realizar uma boa partida.
O primeiro tempo foi de bastante movimentação. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, o São Paulo abriu o marcador, com Mateus Amaral. Sem deixar que o tento sofrido abatesse a equipe, o Verdão passou a trocar passes e criar diversas oportunidades, chegando com perigo em arremates de Pedro Lima e Kelvin. Já o adversário apostou nos contra-ataques e nos espaços deixados pelas entrelinhas.Após os 30 minutos, quem passou a criar foi o Tricolor, que obrigou o goleiro Murilo a fazer boa defesa em cobrança de falta. Ainda na etapa inicial, nos acréscimos, Talles acertou o travessão da meta palestrina.
A segunda etapa começou semelhante à primeira. Logo aos dois minutos, o lateral Patryck acertou um chute forte e contou com uma falha do goleiro Murilo para balançar as redes. 2 a 0 São Paulo.
>> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro e faça sua simulação>> Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no CartolaCom a folga no placar, bastou para os visitantes segurar o resultado e buscar inibir os mecanismos de ataque do Palmeiras. Em um dia sem criatividade do setor ofensivo, a equipe treinada por Artur Itiro não conseguiu reagir e nem assustar a meta são-paulina.
Com o revés, a missão palmeirense é vencer a partida de volta com diferença mínima de dois gols, possibilitando assim a disputa nos pênaltis. Sem o critério de gol qualificado, qualquer vitória por mais de dois tentos leva a classificação ao time do Allianz Parque.

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