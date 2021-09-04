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Sub-17 e Sub-15 do Flamengo vencem o Volta Redonda pelo Carioca; veja os gols!

Rubro-Negro segue com 100% de aproveitamento no Carioca nas duas categorias...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 17:40

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 17:40

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O sábado foi de vitórias das divisões de base do Flamengo no Campeonato Carioca. O Sub-17 venceu o Volta Redonda por 2 a 1, com gols de Riquelmy e Euder - veja abaixo. Já o Sub-17 goleou o mesmo adversário por 4 a 0. Os dois jogos foram na Gávea e eram válidas pela quarta rodada da Taça Guanabara.
- Muito feliz por mais uma vitória. Uma partida difícil no começo, mas voltamos no segundo tempo bem e encaixamos os gols - afirmou o atacante Guilherme Gomes, um dos artilheiros do Sub-15. Lorran (2) e Bill completaram o placar.
Pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, o Sub-17 e o Sub-15 do Flamengo voltam a campo no sábado, dia 11, às 11h e às 9h, respectivamente. O adversário será o Bangu nas partidas, no Estádio da Gávea.
O Flamengo está com 100% de aproveitamento nas duas categorias, somando 12 pontos após quatro rodadas e lidera as tabelas do Estadual Sub-17 e Sub-15.

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