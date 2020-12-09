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futebol

Sub-17 do Palmeiras brilha no Allianz Parque e avança na Copa do Brasil

Equipe do técnico Artur Itiro venceu o Jacuipense por 3 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17
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Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 18:20
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Defendendo o título da Copa do Brasil Sub-17, o Palmeiras recebeu a equipe do Jacuipense, em jogo válido pela volta das oitavas de final, na tarde desta quarta-feira (9), no Allianz Parque.
Com a boa vantagem de 2 a 0, construída na semana passada, na Bahia, o time comandado pelo técnico Artur Itiro não teve muitas dificuldades para confirmar a sua classificação, que veio com mais uma vitória, dessa vez por 3 a 0.
Os gols marcados pelo Palmeiras foram feitos por Ruan Ribeiro, Giovani e Daniel.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃORecém-contratado por empréstimo junto ao Desportivo Brasil, o atacante Daniel vem de destacando na categoria. O jovem de apenas 16 marcou cinco vezes nos últimos três jogos do Sub-17 do Verdão, colocando-se como um dos artilheiros da Copa do Brasil.
Na próxima fase, o Verdão enfrenta o vencedor da partida entre Athletico-PR e Ceará – na ida, o time paranaense ganhou por 6 a 1.
Os números da sempre forte categoria Sub-17 alviverde, que no ano passado revelou Gabriel Veron, Gabriel Silva e Renan Victor, impressionam: Em 2020, são dez vitórias, dois empates e duas derrotas em 14 partidas, além de 47 gols marcados e apenas 13 sofridos.

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