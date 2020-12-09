Sub-17 do Palmeiras brilha no Allianz Parque e avança na Copa do Brasil

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Defendendo o título da Copa do Brasil Sub-17, o Palmeiras recebeu a equipe do Jacuipense, em jogo válido pela volta das oitavas de final, na tarde desta quarta-feira (9), no Allianz Parque.

Com a boa vantagem de 2 a 0, construída na semana passada, na Bahia, o time comandado pelo técnico Artur Itiro não teve muitas dificuldades para confirmar a sua classificação, que veio com mais uma vitória, dessa vez por 3 a 0.

Os gols marcados pelo Palmeiras foram feitos por Ruan Ribeiro, Giovani e Daniel.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃORecém-contratado por empréstimo junto ao Desportivo Brasil, o atacante Daniel vem de destacando na categoria. O jovem de apenas 16 marcou cinco vezes nos últimos três jogos do Sub-17 do Verdão, colocando-se como um dos artilheiros da Copa do Brasil.

Na próxima fase, o Verdão enfrenta o vencedor da partida entre Athletico-PR e Ceará – na ida, o time paranaense ganhou por 6 a 1.