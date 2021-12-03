Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sub-15: Vasco empata com o Volta Redonda no jogo ida da final da Taça Rio no Raulino de Oliveira
Sub-15: Vasco empata com o Volta Redonda no jogo ida da final da Taça Rio no Raulino de Oliveira

O duelo de volta está marcado para o dia 11, sábado, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira...
LanceNet

03 dez 2021 às 18:51

A equipe Sub-15 do Vasco empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, no jogo de ida da final da Taça Rio da categoria, no Estádio Raulino de Oliveira. O duelo de volta está marcado para o dia 11, sábado, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. A primeira oportunidade do Vasco aconteceu aos 8 quando Luís Felipe finalizou de fora da área, mas a bola bateu na defesa, que conseguiu afastar o perigo. Em outra boa chegada, Igor Toledo recebe um lançamento na área e dividiu com o arqueiro adversário. Na melhor chance da primeira etapa, Gustavo tabelou com Paulo Roberto que deixou para Kauan Kelvin bater cruzado e obrigar o arqueiro do Voltaço a fazer uma bela defesa.
Na volta do intervalo, os Meninos da Colina assustaram com Gustavo, que finalizou para fora. Aos 13, Pablo tocou para Enzo Gonzaga chutar e a bola bater na defesa. Na sequência, o goleiro fez a defesa com tranquilidade. Na última chance do Cruz-Maltino, Matheus Ferreira cruzou e por pouco não Melhor no jogo, o Vasco buscava o gol e quase marcou com Gustavo, que bateu da entrada da área após corte da defesa, mas parou no goleiro.
O Vasco foi a campo com a seguinte escalação: Phillipe Gabriel, Matheus Ferreira, Wanyson, Noronha e Luís Felipe (Enzo Gonzada); Igor Toledo, Kevyn Taylon (Thiago), Pablo (Williver) e Gustavo (Lipão); Kauan Kelvin (Avellar) e Paulo Roberto – Técnico: Douglas Coelho
Crédito: Vitor Brügger/Vasco

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados