Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem o Palmeiras em jogos-treinos

As equipes das categorias de base do São Paulo participaram de mais jogos-treinos neste sábado. Além do sub-20, que perdeu para o Coritiba, no Paraná, o sub-15 e o sub-17 venceram, derrotando o Palmeiras, em duelos em Cotia. A equipe Sub-15, do técnico Lucas Macorin, derrotou o Palmeiras por 2 a 1, gols de Cássio Luis e Lucca Marques. Já o Sub-17, do treinador Menta, venceu o rival alviverde por 3 a 0, gols de Boer, Newerton e Lucas Gabriel.