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futebol

Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem o Palmeiras em jogos-treinos

Sub-15 ganhou por 2 a 1, gols de Cássio Luis e Lucca Marques. Já o Sub-17, do treinador Menta, venceu o rival alviverde por 3 a 0, gols de Boer, Newerton e Lucas Gabriel....
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 15:16

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 15:16

As equipes das categorias de base do São Paulo participaram de mais jogos-treinos neste sábado. Além do sub-20, que perdeu para o Coritiba, no Paraná, o sub-15 e o sub-17 venceram, derrotando o Palmeiras, em duelos em Cotia. A equipe Sub-15, do técnico Lucas Macorin, derrotou o Palmeiras por 2 a 1, gols de Cássio Luis e Lucca Marques. Já o Sub-17, do treinador Menta, venceu o rival alviverde por 3 a 0, gols de Boer, Newerton e Lucas Gabriel.
Os times Sub-15 e Sub-17 estreiam na temporada no dia 15 de abril, contra o SC Brasil, em Cotia, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: SãoPaulovenceuoPalmeirasnosub-15esub-17(FOTO:RubensChiri/saopaulofc.net

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