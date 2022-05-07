Sub-15 e sub-17 do Flamengo goleiam o Resende e garantem vaga na semifinal da Copa Rio

Em partidas realizadas na tarde deste sábado, na Gávea, as equipes sub-15 e sub-17 do Flamengo golearam o Resende respectivamente por 6 a 1 - gols de David (3), Lucas Vieira, Bidu e gol contra - e 5 a 2 - gols de Lorran (2), Felipe (2) e Euder - e garantiram as suas respectivas vagas na semifinal da Copa Rio.

Classificado na terceira colocação geral, o time sub-17 enfrentará o Fluminense. Vice-líder da primeira fase, o sub-15 jogará contra o Vasco, com a vantagem de se classificar para a final com dois resultados iguais. A "FlaTV+" transmitirá ao vivo os dois confrontos.Sub-17 abre os trabalhos com goleada

O Fla sub-17 entrou em campo primeiro, precisando de uma vitória para se classificar para a semifinal sem depender de nenhum outro resultado. E abriu o placar logo aos nove minutos, com mais um gol do artilheiro Lorran. Aos treze minutos, Euder recebeu de Lorran e bateu forte para ampliar o marcador. O Resende assustou aos 12 minutos da segunda etapa, com gol de Nycolas.

Sem querer dar chances para o azar, o Mengão marcou o terceiro no minuto seguinte, com Felipe. Aos 30 minutos, o Resende voltou a diminuir, dessa vez com David Kauão. Mas os Garotos do Ninho mataram o jogo, novamente com Felipe após linda jogada individual do estreante Claudio Thalis aos 38 minutos, e com Lorran, que fez mais um golaço aos 42 minutos, após assistência de Felipe.

Foi o último jogo do treinador Mario Jorge pelo sub-17. A partir de segunda-feira, ele assume o comando da equipe sub-20 do Flamengo, cujo antecessor, Fabio Matias, aceitou uma proposta para treinar o Red Bul Bragantino sub-23. Leo Ramos sobe do sub-16 e será o treinador do sub-17

Logo na sequência, o Sub-15 comandado pelo treinador Leonardo Cherede entrou em campo e goleou mais uma vez. Avassalador na primeira etapa, o Flamengo marcou o primeiro gol com menos de um minuto de jogo, com David. Aos sete minutos, David fez mais um. O terceiro gol veio aos oito minutos, e foi marcado contra por Joel.

O Flamengo não diminuiu o ritmo, e fez 4x0 aos 12 minutos, com Bidu. Aos 14 minutos, Tallyson fez linda jogada individual e cruzou para David fazer o seu hat-trick na partida. Aos 34 minutos, o Resende diminuiu com Gabriel. Ainda deu tempo para o Fla ampliar antes do intervalo. Lucas Vieira fez bonito gol de fora da área aos 37 minutos, e deu números finais a mais uma boa vitória do Sub-15 na temporada.

Time do Flamengo: Leo Nannetti, Lucas Vieira (Guilherme Santos), Lucianelli, Felipe, Italo (Gabriel Matthew); João Victor (Kauã Moreira), Kaio, Rogério (João Paulo); Tallyson (Douglas Telles), Bidu (Ramon) e David. Técnico: Leonardo Cherede.