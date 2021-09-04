Sub-15 e sub-17 do Corinthians goleiam pela segunda rodada do Paulistão

Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians

Os times sub-15 e sub-17 do Corinthians golearam o Rio Branco, de Americana, neste sábado (4) pela manhã. Ambos os duelos aconteceram pela segunda rodada do Campeonato Paulista das categorias e foram disputados no estádio do Canindé.

Enquanto o sub-15 venceu por 9 a 0, o sub-17 bateu o adversário por 7 a 0.

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Pelo sub-15, o Timãozinho abriu uma vantagem de 7 a 0 só no primeiro tempo, com gols de Bahia (duas vezes), Gabriel (duas vezes), Guilherme (duas vezes) e Juninho.

Na etapa final, a garotada foi mais econômica e marcou apenas dois gols, anotados por Kevin e Juninho novamente.

Foi a segunda goleada em sequência do time sub-15 do Corinthians, que havia estreado aplicando 8 a 0 no Guarani.

Os comandados de Ramon Lima voltam a campo na terça-feira (7), às 9h, contra o União Barbarense, fora de casa.

Sub-17

Após os meninos do sub-15 entrarem em campo, quem também deu show foi a garotada do sub-17 corintiana, que também bateu o Rio Branco, mas por 7 a 0.

A equipe que havia vencido o Guarani por 2 a 0 na estreia, dessa vez aplicou uma goleada, com gols de Murilo, Breno Bidon, Pedinho e Wesley, na etapa inicial, e Kayke, Wendel e Thomas Argentino fecharam o placar no segundo tempo.