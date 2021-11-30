Suárez vê com bons olhos a chegada de Marcelo Gallardo no Uruguai

Luis Suárez, atacante do Uruguai, vê com bons olhos a chegada de Marcelo Gallardo como técnico da Celeste. Em entrevista à "TNT Sports" durante o evento da Bola de Ouro, o centroavante relembrou as conquistas do argentino com o River Plate e afirmou que seria um privilégio trabalhar com o Muñeco, que também é especulado no Flamengo, e que foi cogitado para assumir o Barcelona.- Ele tem o prestígio que teve quando era jogador e ainda mais como treinador, pelo que realizou nos últimos sete ou oito anos. Ele vem demonstrando no River (um bom trabalho) ganhando quase tudo e seria um privilégio.
O Uruguai está sem treinador desde a demssão de Óscar Tabárez no último dia 15 de novembro. O veterano esteve à frente da Celeste nos últimos 15 anos, mas os recentes resultados ruins nas Eliminatórias da Copa do Mundo não foram capazes de segurar o comandante.
Marcelo Gallardo, campeão argentino pela primeira vez neste ano desde que assumiu o River Plate, tem contrato com o clube do Monumental de Núñez até o fim deste ano. O argentino técnico ainda não definiu se irá seguir nos Millonarios ou se buscará um novo desafio na carreira.