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futebol

Suárez vai receber mesmo salário que Morata ganhava no Atlético de Madrid, diz jornal

Com o empréstimo do espanhol para a Juventus, Atleti não vai ter prejuízo financeiro...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 16:22
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
A contratação iminente de Luis Suárez pelo Atlético de Madrid não deve levar qualquer prejuízo financeiro ao clube espanhol. Ao menos é o que afirma o jornal 'As', da Espanha.A negociação, que deve ser concretizada nas próximas horas, não tem custo de transferência, com Luis Suárez chegando grátis ao Atlético. Em termos salariais, também não há problema.
De acordo com a publicação espanhola, Suárez receberá o mesmo salário que Morata ganhava no clube. Como Morata foi emprestado para a Juventus, o time colchonero deixa de pagar ao espanhol e passa a bancar o uruguaio.
Todos os trâmites da contratação já teriam sido aprovados pela LaLiga, que comanda a primeira divisão espanhola, e só alguns ajustes pequenos são necessários para que o uruguaio seja, de fato, anunciado pelo Atleti.

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