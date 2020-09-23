Suárez vai receber mesmo salário que Morata ganhava no Atlético de Madrid, diz jornal

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

A contratação iminente de Luis Suárez pelo Atlético de Madrid não deve levar qualquer prejuízo financeiro ao clube espanhol. Ao menos é o que afirma o jornal 'As', da Espanha.A negociação, que deve ser concretizada nas próximas horas, não tem custo de transferência, com Luis Suárez chegando grátis ao Atlético. Em termos salariais, também não há problema.

De acordo com a publicação espanhola, Suárez receberá o mesmo salário que Morata ganhava no clube. Como Morata foi emprestado para a Juventus, o time colchonero deixa de pagar ao espanhol e passa a bancar o uruguaio.