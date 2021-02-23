Suárez sobre saída do Barça: 'Me disseram que estava velho'

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A saída de Luis Suárez do Barcelona é cada vez mais questionada a cada gol que o uruguaio marca com a camisa do Atlético de Madrid. No entanto, dirigentes culés disseram que o centroavante estava velho e que não tinha mais condições de seguir no clube, segundo contou o próprio atacante em entrevista à revista “France Football”.- O que realmente me incomodou foi que disseram que eu estava velho e não podia jogar mais em alta competição, estar à altura de uma grande equipe. Eu não seria feliz onde as pessoas não me queriam mais.

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O veterano também comentou sobre o seu momento com a camisa colchonera após a melancólica saída da Catalunha com a chegada do técnico Ronald Koeman.

- O essencial é a mente. É muito importante ser forte na sua cabeça e sentir que há meios para contornar uma situação difícil. Nunca desistir sempre foi uma das minhas características. Este personagem me impulsionou a vir para um time que luta por coisas importantes. Depois de todos esses anos no Barça, queria mostrar que ainda posso ser útil no mais alto nível.