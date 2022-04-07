Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Stuttgart x Borussia Dortmund: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Stuttgart x Borussia Dortmund: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Equipes se enfrentam em situações distintas na tabela do Campeonato Alemão
...
LanceNet

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:26

Nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund visita o Stuttgart pela 29ª rodada da Bundesliga. O Dortmund tenta se recuperar da goleada sofrida contra o RB Leipzig na última rodada para se aproximar do líder Bayern de Munique. O confronto, na Mercedes-Benz Arena, está marcado para às 15h30.HAALANDO craque do Borussia Dortmund, Erling Haaland, voltou de lesão há quatro jogos mas ainda não marcou. Neste período com Haaland, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Esta pode ser mais uma chance para o norueguês voltar a marcar na Bundesliga.
> Veja a tabela da Bundesliga
SITUAÇÃO NA TABELACom a derrota na última rodada, o Borussia Dortmund viu o sonho de assumir a liderança ficar mais distante. Agora, o clube está nove pontos atrás do Bayern de Munique. Enquanto isso, o Stuttgart briga contra o rebaixamento. A equipe ocupa a primeira posição fora da zona. FICHA TÉCNICAStuttgart x Borussia Dortmund
Data e horário: 08/04/2022, às 15h30Local: Mercedes -Benz Arena, em Stuttgart (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Müller; Stenzel, Mavropanos, Ito e Sosa; Endo, Karazor e Mangala; Marmoush, Tomas e Führich.
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Akanji e Hummels; Hazard, Witsel, Bellingham e Guerreiro; Reus, Haaland e Malen.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados