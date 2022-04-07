Stuttgart x Borussia Dortmund: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund visita o Stuttgart pela 29ª rodada da Bundesliga. O Dortmund tenta se recuperar da goleada sofrida contra o RB Leipzig na última rodada para se aproximar do líder Bayern de Munique. O confronto, na Mercedes-Benz Arena, está marcado para às 15h30.HAALANDO craque do Borussia Dortmund, Erling Haaland, voltou de lesão há quatro jogos mas ainda não marcou. Neste período com Haaland, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Esta pode ser mais uma chance para o norueguês voltar a marcar na Bundesliga.
SITUAÇÃO NA TABELACom a derrota na última rodada, o Borussia Dortmund viu o sonho de assumir a liderança ficar mais distante. Agora, o clube está nove pontos atrás do Bayern de Munique. Enquanto isso, o Stuttgart briga contra o rebaixamento. A equipe ocupa a primeira posição fora da zona. FICHA TÉCNICAStuttgart x Borussia Dortmund
Data e horário: 08/04/2022, às 15h30Local: Mercedes -Benz Arena, em Stuttgart (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Müller; Stenzel, Mavropanos, Ito e Sosa; Endo, Karazor e Mangala; Marmoush, Tomas e Führich.
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Akanji e Hummels; Hazard, Witsel, Bellingham e Guerreiro; Reus, Haaland e Malen.