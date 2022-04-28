  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês
Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Paris Saint-Germain já é campeão, mas joga para encerrar a temporada de forma positiva...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:19

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Strasbourg neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino conquistou o título da Ligue 1 de forma antecipada na última rodada, mas busca encerrar a campanha de maneira positiva.RESPEITO PELO RIVAL- Meu parabéns pela temporada, conseguindo ou não entrar em competições da Europa. É uma equipe que jogamos contra no início da temporada e que realmente nos deu trabalho. É um time com boa preparação, bons jogadores e uma grande atitude na competição. Será uma partida difícil e brigada - declarou Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
MUITA COISA EM DISPUTASe o jogo para o Paris Saint-Germain não tem muito valor esportivo, o Strasbourg luta por uma vaga em uma competição da Uefa. A equipe ocupa o 6º lugar da Ligue 1 e soma 56 pontos, enquanto o Rennes está em 3º lugar no Campeonato Francês com 59 pontos.
FICHA TÉCNICA:Strasbourg x PSG
Data e horário: 29/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STRASBOURG (Técnico: Julien Stéphan)Sels; Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku e Caci; Thomasson, Prcic e Bellegarde; Gameiro e Ajorque
Desfalques: Dimitri Lienard, Jean-Eudes Aholou, Nordine Kandil, Marvin Elimbi, Abdul Majeed Waris e Ismael Doukoure (machucados)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Marquinhos, Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Danilo e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar
Desfalques: Mauro Icardi, Julian Draxler e Leandro Paredes (machucados). Idrissa Gueye (suspenso)
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

