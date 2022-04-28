Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Strasbourg neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino conquistou o título da Ligue 1 de forma antecipada na última rodada, mas busca encerrar a campanha de maneira positiva.RESPEITO PELO RIVAL- Meu parabéns pela temporada, conseguindo ou não entrar em competições da Europa. É uma equipe que jogamos contra no início da temporada e que realmente nos deu trabalho. É um time com boa preparação, bons jogadores e uma grande atitude na competição. Será uma partida difícil e brigada - declarou Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
MUITA COISA EM DISPUTASe o jogo para o Paris Saint-Germain não tem muito valor esportivo, o Strasbourg luta por uma vaga em uma competição da Uefa. A equipe ocupa o 6º lugar da Ligue 1 e soma 56 pontos, enquanto o Rennes está em 3º lugar no Campeonato Francês com 59 pontos.
FICHA TÉCNICA:Strasbourg x PSG
Data e horário: 29/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:STRASBOURG (Técnico: Julien Stéphan)Sels; Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku e Caci; Thomasson, Prcic e Bellegarde; Gameiro e Ajorque
Desfalques: Dimitri Lienard, Jean-Eudes Aholou, Nordine Kandil, Marvin Elimbi, Abdul Majeed Waris e Ismael Doukoure (machucados)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Marquinhos, Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Danilo e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar
Desfalques: Mauro Icardi, Julian Draxler e Leandro Paredes (machucados). Idrissa Gueye (suspenso)