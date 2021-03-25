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STJD: Vasco diz que vai analisar 'caminhos a serem seguidos' após entender 'sistema VAR defeituoso'

STJD não reconheceu direito do Cruz-Maltino na argumentação sobre o jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro recém-encerrado. Cruz-Maltino segue rebaixado...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:46
Crédito: Vasco entende ter sido prejudicado na partida contra o Internacional em São Januário (Reprodução/Ge
O STJD colocou uma pá de cal, na esfera esportiva, nas chances de o Vasco conseguir seguir na primeira divisão. Diante da confusão do VAR no jogo contra o Internacional, na reta final do Campeonato Brasileiro recém-encerrado, o Cruz-Maltino informou que vai analisar possíveis próximos passos. Confira a nota publicada no site do clube:"Em julgamento realizado nesta quinta-feira (25/03), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não conhecer da ação do Club de Regatas Vasco da Gama em que o Clube questionou o não funcionamento do VAR (fato incontroverso) no jogo contra o SC Internacional e, portanto, o tribunal não enfrentou o mérito da ação. A maioria dos julgadores entendeu que não cabe revisão da decisão do Presidente do STJD que nega seguimento à impugnação de partida, nos termos sustentados pelo Vasco, muito embora o relator do caso tenha votado por conhecer da ação.
Foi a primeira vez que um clube combateu a decisão do Presidente do STJD que nega seguimento a pedido de impugnação de partida, e por isso não havia jurisprudência sobre o tema no tribunal. Apesar de ciente das dificuldades que seriam enfrentadas, o Vasco lamenta a decisão do STJD, sobretudo por não ter apreciado o mérito de questão inédita no direito pátrio, qual seja, as consequências desportivas do uso de sistema VAR defeituoso em partida oficial de futebol.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Diante do resultado do julgamento, o Vasco informa que analisará cuidadosamente os caminhos a serem seguidos em relação ao tema."

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