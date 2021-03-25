STJD: Vasco diz que vai analisar 'caminhos a serem seguidos' após entender 'sistema VAR defeituoso'

O STJD colocou uma pá de cal, na esfera esportiva, nas chances de o Vasco conseguir seguir na primeira divisão. Diante da confusão do VAR no jogo contra o Internacional, na reta final do Campeonato Brasileiro recém-encerrado, o Cruz-Maltino informou que vai analisar possíveis próximos passos. Confira a nota publicada no site do clube:"Em julgamento realizado nesta quinta-feira (25/03), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não conhecer da ação do Club de Regatas Vasco da Gama em que o Clube questionou o não funcionamento do VAR (fato incontroverso) no jogo contra o SC Internacional e, portanto, o tribunal não enfrentou o mérito da ação. A maioria dos julgadores entendeu que não cabe revisão da decisão do Presidente do STJD que nega seguimento à impugnação de partida, nos termos sustentados pelo Vasco, muito embora o relator do caso tenha votado por conhecer da ação.