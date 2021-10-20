STJD promove reunião para debater segurança na final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo

Crédito: Divulgação/STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva promoveu, nesta quarta-feira, uma reunião envolvendo integrantes do Tribunal do Futebol, CBF, além de várias agências de segurança. O encontro visa montar estratégias e antecipar problemas que poderão ocorrer durante a final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, agendada para o próximo dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Os ingressos já estão à venda.Na reunião foram discutidos vários aspectos que envolvem o risco do deslocamento de mais de 20 mil torcedores pelo sul do Brasil até Montevidéu; eventuais conflitos já anunciados pelas redes sociais entre as torcidas de ambos os clubes, bem como as soluções para diminuir esses riscos e atuar nos conflitos.

Segundo o Coordenador Brasileiro da Força Tarefa, auditor do Pleno do STJD do Futebol, Mauro Marcelo de Lima e Silva, que também exerce a função de Delegado de Polícia no Estado de São Paulo, “o objetivo dessa operação é a proteção dos cidadãos brasileiros e uruguaios; dos torcedores de ambos os clubes, bem como medidas para antecipar riscos, evitar crises e, na eventualidade mitigar seus efeitos, colaborando todas as agências envolvidas, de forma altamente profissional, elevando a imagem do futebol sul-americano e a imagem do Brasil no exterior”.

Além de Mauro Marcelo, estiveram presentes Ronaldo Piacente, Procurador-geral do STJD do Futebol; Rômulo Reis, Coordenador do Departamento de Competições da CBF; Cel.PM. Hilmar Faulhaber Neto do BOPE PMERJ; Delegado César Saad, Chefe da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Desportiva da Polícia Civil de São Paulo; Diogo Hemerly, do Setor Inteligência da Polícia Rodoviária Federal; Oficial de Inteligência M.F. da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; Delegado Marcello Barros de Oliveira, e Carolina Nascimento, ambos de Relações Institucionais da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.