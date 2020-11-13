AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • STJD oferece transação disciplinar e Gatito terá que cumprir três partidas de suspensão no Brasileirão
futebol

STJD oferece transação disciplinar e Gatito terá que cumprir três partidas de suspensão no Brasileirão

Arqueiro alvinegro também terá de arcar com pouco mais de R$ 26 mil pelo ressarcimento à CBF pelos danos causados ao equipamento do VAR na partida contra o Internacional...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 16:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ofereceu uma transação disciplinar ao goleiro Gatito Fernández, do Botafogo. Sendo assim, o arqueiro alvinegro acatou a decisão da justiça e terá que cumprir três partidas de suspensão no Brasileirão, além de arcar com um pouco mais de R$ 26 mil pelo ressarcimento à CBF pelos danos causados ao equipamento do VAR.
Vale lembrar que ao final da partida contra o Internacional, no Nilton Santos, na qual o Glorioso foi derrotado por 2 a 0, no dia 29 de agosto, o paraguaio chutou o equipamento do VAR (árbitro de vídeo) e danificou o monitor que fica ao lado do campo para auxiliar a arbitragem. No jogo, a equipe teve dois gols anulados, o que causou a revolta de Gatito.
Nesta sexta, a transação disciplinar foi homologada pela Procuradoria, representada pelo vice-presidente administrativo do STJD, o auditor Felipe Bevilacqua. O goleiro do Botafogo havia sido denunciado por infração ao artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - que pune aquele que "Danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva".
O Botafogo volta a campo na próxima segunda contra o RB Bragantino, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. Na zona de rebaixamento, com 20 pontos, o Glorioso necessita reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do iminente perigo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Vaga para camareira de hotel no Sine
ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)
Nazareth fará show gratuito em Vitória no Dia Mundial do Rock
Nazareth faz show gratuito em Vitória nesta quinta (16); veja o que esperar da noite de rock

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados