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futebol

STJD nega reconsideração do Fla e mantém jogo contra Palmeiras

Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro estava marcada para a tarde deste domingo, no Allianz Parque, mas segue suspensa pela decisão da Justiça do Trabalho...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 21:45

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 21:45
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva indeferiu, na noite deste sábado, o pedido de reconsideração enviado pelo Flamengo para adiamento da partida contra o Palmeiras. O STJD manteve o duelo marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida, no entanto, segue suspensa pela decisão da Justiça do Trabalho. A CBF tentará derrubar a liminar.O Flamengo sofreu um surto de casos de novo coronavírus no elenco durante a passagem pelo Equador para os duelos contra Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, nas últimas semanas. Ao todo, 19 atletas foram infectados e, contando com os demais funcionários, o número de diagnósticos positivos supera 30 casos.
O TRT-RJ acatou uma ação movida pelo Sindeclubes neste sábado e suspendeu a partida. A CBF, contrariada, prometeu ir à Justiça do Trabalho para manter a realização do jogo neste domingo. Os jogadores do Flamengo formalizaram um pedido a Saferj, nesta noite, com 20 assinaturas, solicitando para não entrarem em campo contra o Palmeiras.
Confira abaixo a decisão:

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