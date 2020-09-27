STJD nega reconsideração do Fla e mantém jogo contra Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva indeferiu, na noite deste sábado, o pedido de reconsideração enviado pelo Flamengo para adiamento da partida contra o Palmeiras. O STJD manteve o duelo marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida, no entanto, segue suspensa pela decisão da Justiça do Trabalho. A CBF tentará derrubar a liminar.O Flamengo sofreu um surto de casos de novo coronavírus no elenco durante a passagem pelo Equador para os duelos contra Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, nas últimas semanas. Ao todo, 19 atletas foram infectados e, contando com os demais funcionários, o número de diagnósticos positivos supera 30 casos.