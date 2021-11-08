STJD multa Flamengo por cantos homofóbicos da torcida em jogo contra o Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Nesta segunda-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) multou o Flamengo em R$ 50 mil por causa dos cantos homofóbicos da torcida na partida contra o Grêmio, válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Ao analisar as imagens, a Procuradoria entendeu que o comportamento se enquadra no artigo 243-G do (CBJD) Código Brasileiro de Justiça Desportiva.> Chapecoense x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistirTal artigo diz respeito a praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Além do clube, o árbitro Rodolpho Toski, os assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, o quarto árbitro Lucas Paulo Torezin, o inspetor da CBF, Almir Alves de Mello, e o delegado da partida, Marcelo Viana, também foram enquadrados em artigos do CBJD por não terem relatado o fato na súmula. No entanto, eles foram absolvidos.

ENTENDA O QUE ACONTECEU