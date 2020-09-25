STJD indefere pedido do Fla, e jogo contra o Palmeiras está confirmado

Depois de toda indefinição durante a semana sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo, o jogo enfim está confirmado. Na noite desta sexta-feira, o STJD indeferiu o pedido de adiamento feito pelo Rubro-Negro e a partida está mantida para às 16h (de Brasília) do próximo domingo (27). O Flamengo tentou o adiamento da partida por conta do surto de Covid-19 que surgiu na delegação rubro-negra durante a viagem ao Equador para os jogos da Libertadores contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, e que infectou 27 pessoas, entre titulares, reservas, comissão técnica e diretoria.
No pedido, o Rubro-Negro alegou que teria apenas nove jogadores à disposição para a partida, sendo que três goleiros entre eles. Por conta da recusa, o Fla terá que recorrer a jogadores de base para ir à campo no Allianz Parque.
Além do STJD, o Flamengo também tentou ir à CBF para conseguir o adiamento do confronto, mas a entidade negou o pedido, alegando que o clube tem a possibilidade de inscrever mais jogadores para suprir os desfalques por conta do surto de Covid-19.