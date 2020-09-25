STJD indefere pedido do Fla, e jogo contra o Palmeiras está confirmado

Depois de toda indefinição durante a semana sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo, o jogo enfim está confirmado. Na noite desta sexta-feira, o STJD indeferiu o pedido de adiamento feito pelo Rubro-Negro e a partida está mantida para às 16h (de Brasília) do próximo domingo (27). O Flamengo tentou o adiamento da partida por conta do surto de Covid-19 que surgiu na delegação rubro-negra durante a viagem ao Equador para os jogos da Libertadores contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, e que infectou 27 pessoas, entre titulares, reservas, comissão técnica e diretoria.