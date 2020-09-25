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futebol

STJD indefere pedido do Fla, e jogo contra o Palmeiras está confirmado

Após Rubro-Negro buscar o adiamento da partida, o Tribunal não acatou o pedido do clube carioca e confirmou o confronto para o próximo domingo, em São Paulo...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 19:17
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Depois de toda indefinição durante a semana sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo, o jogo enfim está confirmado. Na noite desta sexta-feira, o STJD indeferiu o pedido de adiamento feito pelo Rubro-Negro e a partida está mantida para às 16h (de Brasília) do próximo domingo (27). O Flamengo tentou o adiamento da partida por conta do surto de Covid-19 que surgiu na delegação rubro-negra durante a viagem ao Equador para os jogos da Libertadores contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, e que infectou 27 pessoas, entre titulares, reservas, comissão técnica e diretoria.
No pedido, o Rubro-Negro alegou que teria apenas nove jogadores à disposição para a partida, sendo que três goleiros entre eles. Por conta da recusa, o Fla terá que recorrer a jogadores de base para ir à campo no Allianz Parque.
Além do STJD, o Flamengo também tentou ir à CBF para conseguir o adiamento do confronto, mas a entidade negou o pedido, alegando que o clube tem a possibilidade de inscrever mais jogadores para suprir os desfalques por conta do surto de Covid-19.

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