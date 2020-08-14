Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

STJD defere liminar que suspende julgamento do presidente do Fluminense no TJD-RJ

Pleno definirá quais serão os próximos passos do julgamento sobre 'caso Gatoferj', no qual mandatário do Fluminense pode ser suspenso por até 630 dias e ser multado...

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 13:03
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O STJD mudou os rumos do julgamento do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, previsto para esta sexta-feira. De acordo com o "Globo Esporte", o órgão deferiu o pedido de liminar e suspendeu o julgamento que estava previsto para esta tarde, às 14h, no TJD-RJ. Em pauta estão o episódio polêmico da final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, que ficou marcado como "o nascimento da Gatoferj".
De acordo com a solicitação, criada e defendida pelo advogado Rafael Pestana, a denúncia do TJD-RJ é inválida, uma vez que o artigo 25 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva confere foro privilegiado aos "membros de poderes e órgãos da entidade nacional de administração do desporto". Mário Bittencourt faz parte da lista de cinco representantes de clubes da Série A da Comissão Nacional de Clubes em 2020. Com isto, ele só poderia ser julgado pelo Pleno do STJD.
- A eminente Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro recebeu a denúncia e demais documentos e determinou seu encaminhamento para a 8ª Comissão Disciplinar para processamento e julgamento do feito, dando inequívoco início à Ação Disciplinar Desportiva perante colegiado manifestamente incompetente, considerando que o requerente é membro de órgão da entidade nacional de administração do desporto – detalhou a defesa do Fluminense.
Caberá ao STJD fazer uma sessão para julgar o mérito e decidir se o TJD-RJ tem ou não condições de prosseguir com a denúncia ao mandatário tricolor. Mário Bittencourt solicitou a extinção da acusação e anulação de todos os atos do processo.
Pelo texto "O nascimento do Gatoferj", no qual fez críticas contundentes à diferença de tratamento da Federação entre Flamengo e Vasco sobre transmissões, publicado em seu Instagram, Mário Bittencourt foi denunciado pelo procurador André Valentim nos artigos 258, 258-D, 243-F e 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
Os artigos se referem a "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", "ofender alguém em sua honra", e "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".
Caso as punições sejam cumulativas, Mário pode ser condenado a até 630 dias de suspensão e sofrer multa entre R$ 100,00 e R$ 200 mil. O Fluminense também pode receber uma multa de até R$ 10 mil em razão da acusação ao presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados