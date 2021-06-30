STJD concede liminar ao Flamengo, que terá Pedro durante os Jogos de Tóquio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Apesar de todo o imbróglio com a CBF por conta da convocação de Pedro para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Flamengo terá o atacante à disposição durante a realização da Olímpiada. Nesta quarta-feira, Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol deferiu a liminar solicitada pelo Flamengo para escalação do atleta Pedro nas competições nacionais. Assim, o centroavante tem a situação regular para entrar em campo pelo clube.

O presidente do STJD determinou ainda que a CBF se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a escalação do jogador nos torneios em andamento. Confira a conclusão do despacho feito nesta quarta-feira:

- Assim, sem mais delongas e tendo em vista a fundamentação acima lançada, tenho por bem CONCEDER A LIMINAR vindicada, no sentido de permitir ao Clube Requerente, que não ceda o Atleta PEDRO à Seleção Olímpica de Futebol, autorizando a escalação do Jogador pela Equipe do Flamengo até o julgamento final deste feito ou até a expressa revogação desta medida, sem que se possa atribuir à Agremiação, enquanto perdurar este provimento, qualquer irregularidade, decorrente da violação ao artigo 214 do CBJD, relativamente a este Atleta, determinando outrossim à CBF, que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a escalação do Jogador nas Competições Nacionais em andamento.A novela envolvendo Flamengo, Pedro e CBF começou quando André Jardine convocou o atleta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A preparação para o torneio de futebol começa nesta quinta-feira, com os atletas que atuam no Brasil se apresentando no dia 8 de julho, na Granja Comary, em Teresópolis.

O Flamengo, que já conta com Gabriel Barbosa, entre outros, há um mês por conta da Copa América, já havia notificado a CBF que não liberaria Pedro - o que é permitido por não se tratar de uma Data Fifa -, mas Pedro foi chamado. Depois, a entidade ainda oficializou o pedido pela liberação do centroavante, que, no "meio do fogo cruzado", comemorou a convocação nas redes sociais.

Há dez dias, o Flamengo já havia dado entrada em Medida Inominada no STJD para que a CBF se manifestasse, o que não aconteceu dentro do prazo. Contudo, não há data para julgamento da Medida Inominada no Pleno.