STJD anuncia data para novo julgamento de Bruno Henrique, que pode ser suspenso por até seis jogos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou oficialmente na noite desta sexta-feira (5) a data e o horário do novo julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo. A sessão da Terceira Comissão Disciplinar acatou o recurso e marcou o novo julgamento para a próxima quarta-feira (10) de forma virtual. O caso remete ao lance em que o atacante atingiu o rosto do jogador Breno, do Goiás, e fraturou seu nariz na 11° rodada.O processo foi oficialmente reativado no dia 1° de fevereiro, quando a Procuradoria recorreu da decisão original e teve a decisão acatada pela comissão disciplinar. No primeiro julgamento, a comissão não quis prosseguir o caso e argumentou que a jogada estava no campo de visão da arbitragem da partida.