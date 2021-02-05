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STJD anuncia data para novo julgamento de Bruno Henrique, que pode ser suspenso por até seis jogos

Órgão emitiu nota nesta sexta-feira e anunciou que atacante do Flamengo será julgado na próxima quarta-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 20:44

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:44

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou oficialmente na noite desta sexta-feira (5) a data e o horário do novo julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo. A sessão da Terceira Comissão Disciplinar acatou o recurso e marcou o novo julgamento para a próxima quarta-feira (10) de forma virtual. O caso remete ao lance em que o atacante atingiu o rosto do jogador Breno, do Goiás, e fraturou seu nariz na 11° rodada.O processo foi oficialmente reativado no dia 1° de fevereiro, quando a Procuradoria recorreu da decisão original e teve a decisão acatada pela comissão disciplinar. No primeiro julgamento, a comissão não quis prosseguir o caso e argumentou que a jogada estava no campo de visão da arbitragem da partida.
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Bruno Henrique, que sequer recebeu cartão amarelo na ocasião, agora poderá ter problemas e corre risco de desfalcar o clube na reta final do Brasileirão. Caso seja condenado, o atleta pode receber um gancho de um a seis jogos.
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O atacante do Flamengo recuperou a boa fase com a camisa rubro-negra e vem se destacando nas últimas partidas. Contra o Vasco, na última quinta-feira (4), marcou seu 15° gol em 22 jogos contra rivais do rubro-negro.

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