STJD adia julgamento da denúncia do Santos contra o Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Presidente da quinta comissão disciplinar do STJD, Otacílio de Araújo Neto, decidiu retirar da pauta do próximo dia 8 o processo envolvendo o Flamengo e Andreas Pereira pela escalação do jogador no jogo contra o Santos. A expectativa é que o assunto volte ao STJD no próximo dia 15 de outubro.De acordo com as orientação da Anvisa, Andreas teria de ficar em quarentena por duas semanas por conta da pandemia da COVID-19, o que não aconteceu. O jogador participou da partida, que ocorreu no dia 28, e marcou um dos gols da goleada do Flamengo por 4 a 0, na Vila.

O clube do Rio de Janeiro foi denunciado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Já para o jogador, as regras do CBJD dizem que “Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser-lhe aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão sujeitas a suspensão automática enquanto perdurar o descumprimento”, ou seja, o jogador também pode ser punido.