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STJ derruba lockdown e mantém Flamengo x Palmeiras em Brasília, assim como jogo do Santos e Recopa

Decisão do ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu o retorno do sistema de lockdown na capital federal...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 11:30
Crédito: Reprodução / Twitter
Reviravolta acerca da Supercopa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), derrubou o retorno do sistema de lockdown no Distrito Federal, que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), proibia as atividades consideradas não essenciais, como eventos esportivos. Com isso, o duelo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo, está mantido. A bola rola às 11h.Cabe destacar que Santos x San Lorenzo, marcado para esta terça (13), em confronto válido pela Libertadores, e Palmeiras x Defensa y Justicia, na quarta (14), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, também estão liberados para serem disputados em Brasília, como previstos anteriormente.
- O Distrito Federal tomou decisão político-administrativa conciliatória dos relevantes interesses em conflito, com suporte em estudos técnico-científicos, sem descurar dos cuidados com a saúde pública e a importante preocupação com proteção da população contra a doença, mas também sem deixar de ter responsabilidade com relação ao regular funcionamento da economia na medida do possível, que, ao final, também diz respeito ao bem-estar dos cidadãos, o que ratifica a legitimidade de sua postura administrativa - afirmou Humberto Martins.
O DF registra 6.609 óbitos pela Covid-19, até a última quinta-feira. Na rede pública, o índice de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) se encontra em 97,36%; a rede privada, a ocupação é de 98,12%.
Quanto à Supercopa, o Flamengo manteve a programação e externava que confiava na realização da partida. O plantel de Rogério Ceni treinou pela manhã no Rio e, à tarde, embarca para Brasília, onde deve chegar por volta das 17h.
O Palmeiras também chega ao Distrito Federal nesta sexta-feira. O Verdão, aliás, terá o Estádio Mané Garrincha como sede de finais disputadas pela primeira vez em sua história.

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