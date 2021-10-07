Sterling trava negociação por renovação com Manchester City e pensa no Barcelona

O atacante Raheem Sterling travou a negociação por uma renovação contratual com o Manchester City e cogita a ideia de vestir a camisa do Barcelona em 2022, segundo o "Sport". O atleta tem contrato até 2023 com a equipe inglesa e pode buscar uma saída por um custo acessível ao final desta temporada.Em agosto, Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, esteve em Manchester para entender a situação do atleta. No entanto, as conversas não avançaram após o Manchester City não conseguir as contratações de Harry Kane e Cristiano Ronaldo e se sentir com poucas peças ofensivas.
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No entanto, Sterling não vem tendo espaço no time titular de Pep Guardiola. Na atual temporada, o atacante participou de 10 partidas, mas apenas quatro começando entre os 11. Aos 26 anos, o inglês sente que está na hora de buscar mais minutos de jogo.
Ainda assim a negociação é complexa por conta da crise financeira que o Barcelona enfrenta. Na última quarta-feira, o CEO do clube catalão informou que os culés teriam apenas 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) para gastar na janela de transferências de janeiro.
O Barcelona confia na boa relação que possui com o Manchester City e é possíve que o melhor caminho encontrado seja através de um empréstimo a partir de janeiro com opção de compra ao final da temporada. Mas caso os ingleses sintam que Sterling pode ser importante nesta campanha, as negociações devem iniciar restando apenas um ano de contrato entre Sterling e o atual campeão da Premier League.