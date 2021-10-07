Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sterling trava negociação por renovação com Manchester City e pensa no Barcelona
futebol

Sterling trava negociação por renovação com Manchester City e pensa no Barcelona

Atacante inglês tem contrato com o Manchester City até 2023, mas cogita mudança após início de temporada apagado na equipe comandada por Pep Guardiola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 10:35

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 10:35

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O atacante Raheem Sterling travou a negociação por uma renovação contratual com o Manchester City e cogita a ideia de vestir a camisa do Barcelona em 2022, segundo o "Sport". O atleta tem contrato até 2023 com a equipe inglesa e pode buscar uma saída por um custo acessível ao final desta temporada.Em agosto, Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, esteve em Manchester para entender a situação do atleta. No entanto, as conversas não avançaram após o Manchester City não conseguir as contratações de Harry Kane e Cristiano Ronaldo e se sentir com poucas peças ofensivas.
> Veja a tabela da La Liga
No entanto, Sterling não vem tendo espaço no time titular de Pep Guardiola. Na atual temporada, o atacante participou de 10 partidas, mas apenas quatro começando entre os 11. Aos 26 anos, o inglês sente que está na hora de buscar mais minutos de jogo.
Ainda assim a negociação é complexa por conta da crise financeira que o Barcelona enfrenta. Na última quarta-feira, o CEO do clube catalão informou que os culés teriam apenas 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) para gastar na janela de transferências de janeiro.
O Barcelona confia na boa relação que possui com o Manchester City e é possíve que o melhor caminho encontrado seja através de um empréstimo a partir de janeiro com opção de compra ao final da temporada. Mas caso os ingleses sintam que Sterling pode ser importante nesta campanha, as negociações devem iniciar restando apenas um ano de contrato entre Sterling e o atual campeão da Premier League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?
Imagem de destaque
Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados