Sterling trava negociação por renovação com Manchester City e pensa no Barcelona

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

O atacante Raheem Sterling travou a negociação por uma renovação contratual com o Manchester City e cogita a ideia de vestir a camisa do Barcelona em 2022, segundo o "Sport". O atleta tem contrato até 2023 com a equipe inglesa e pode buscar uma saída por um custo acessível ao final desta temporada.Em agosto, Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, esteve em Manchester para entender a situação do atleta. No entanto, as conversas não avançaram após o Manchester City não conseguir as contratações de Harry Kane e Cristiano Ronaldo e se sentir com poucas peças ofensivas.

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No entanto, Sterling não vem tendo espaço no time titular de Pep Guardiola. Na atual temporada, o atacante participou de 10 partidas, mas apenas quatro começando entre os 11. Aos 26 anos, o inglês sente que está na hora de buscar mais minutos de jogo.

Ainda assim a negociação é complexa por conta da crise financeira que o Barcelona enfrenta. Na última quarta-feira, o CEO do clube catalão informou que os culés teriam apenas 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) para gastar na janela de transferências de janeiro.