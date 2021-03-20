Stephanie Zuniga, meia do time femininodo Cruzeiro, é convocada para a seleção de El Salvador

Crédito: Zuniga foi um dos reforços contratados pela Cabulosas para a temporada 2021-(Igor Sales/Cruzeiro(

Recém-chegada ao Cruzeiro, a jovem americana Stephanie Zuniga, que realiza as atividades com o time feminino celeste desde o fim de fevereiro, tem muitos motivos para comemorar. Apaixonada pelo futebol brasileiro, onde está muito feliz atuando pela primeira vez, a jogadora acabou de ter sua convocação anunciada para a seleção feminina de El Salvador.

Nascida nos Estados Unidos e com dupla cidadania, por causa dos pais oriundos de El Salvador, a jogadora cruzeirense celebrou a primeira chance de jogar por uma seleção. -Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, meu sangue é deste país. Estou muito ansiosa por tudo, quero crescer ainda mais como pessoa, como jogadora, e estou muito motivada por tudo o que vou aprender com esta experiência. É realmente especial, não apenas por mim, mas por minha família também. É uma honra para mim. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso que está acontecendo e agradeço também a minha equipe, pelo apoio de todos, por me ajudar a elevar meu nível de jogo. Estou muito fez com essa oportunidade- afirmou. A atleta estará a serviço da seleção de El Salvador entre os dias 5 e 12 de abril, para integrar o time nacional em seus compromissos FIFA. E o país da América Central tem previstos dois amistosos contra a Nicarágua, nos dias 9 e 11 do próximo mês.

Stephanie Marie Zuniga-Herrera, de 24 anos, estudou comunicação e espanhol na Universidade do Colorado, onde jogou nos últimos anos e se destacou na liga universitária. Bem longe de casa, ela falou sobre os primeiros dias de treinamento com as cruzeirenses.