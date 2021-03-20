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Stephanie Zuniga, meia do time femininodo Cruzeiro, é convocada para a seleção de El Salvador

A jogadora que tem cidanani salvadorenha e norte-americana, terá a primeira chance no selecionado do país da América Central...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 16:15
Crédito: Zuniga foi um dos reforços contratados pela Cabulosas para a temporada 2021-(Igor Sales/Cruzeiro(
Recém-chegada ao Cruzeiro, a jovem americana Stephanie Zuniga, que realiza as atividades com o time feminino celeste desde o fim de fevereiro, tem muitos motivos para comemorar. Apaixonada pelo futebol brasileiro, onde está muito feliz atuando pela primeira vez, a jogadora acabou de ter sua convocação anunciada para a seleção feminina de El Salvador.
Nascida nos Estados Unidos e com dupla cidadania, por causa dos pais oriundos de El Salvador, a jogadora cruzeirense celebrou a primeira chance de jogar por uma seleção. -Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, meu sangue é deste país. Estou muito ansiosa por tudo, quero crescer ainda mais como pessoa, como jogadora, e estou muito motivada por tudo o que vou aprender com esta experiência. É realmente especial, não apenas por mim, mas por minha família também. É uma honra para mim. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso que está acontecendo e agradeço também a minha equipe, pelo apoio de todos, por me ajudar a elevar meu nível de jogo. Estou muito fez com essa oportunidade- afirmou. A atleta estará a serviço da seleção de El Salvador entre os dias 5 e 12 de abril, para integrar o time nacional em seus compromissos FIFA. E o país da América Central tem previstos dois amistosos contra a Nicarágua, nos dias 9 e 11 do próximo mês.
Stephanie Marie Zuniga-Herrera, de 24 anos, estudou comunicação e espanhol na Universidade do Colorado, onde jogou nos últimos anos e se destacou na liga universitária. Bem longe de casa, ela falou sobre os primeiros dias de treinamento com as cruzeirenses.
-Eu fui muito bem recebida por todos e estou gostando muito daqui. Todos tentam me ajudar de alguma maneira com a língua. É uma energia muito positiva na equipe, as minhas colegas são muito divertidas, e estou muito contente por fazer parte deste grupo. Com a pandemia e tudo o que está acontecendo no mundo, isso se torna muito mais importante, com este suporte e apoio. Estou muito feliz por estar aqui no Cruzeiro e também estou muito motivada para a temporada- disse Zuniga.

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