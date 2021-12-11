Steakburger oficial do Corinthians aposta em eventos de humor e música após fim do ano para o Timão

Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians só entrará em campo na próxima temporada. Pensando em uma alternativa para manter o público, a Loucos por Ti, steakburguer licenciada do Timão no Tatuapé, próximo do Parque São Jorge, sede social corintiana, promoverá atrações no fim de ano para manter a Fiel Torcida ativa no local. Local de ampla concentração de torcedores em dias de jogos, a "Loucos por Ti" abrirá em janeiro para os jogos do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas antes, em dezembro, quando até mesmo as competições das categorias de base estão se encaminhando ao final, a ideia do estabelecimento é entreter os corintianos de plantão com eventos de humor e música.

No dia 17 de dezembro, a steakburguer receberá o evento Comédia & Música, com apresentação de stand up comedy do comediante David Amatto e musical com a dupla os Lindauros, formada por Marcelo Bressane e Flávio Bressane.

No dia 22, Waguinho Negritude e o grupo Toma Essa farão apresentações de samba.

- As pessoas estão precisando de descontração. E aqui, poderão ter tudo isso aliado ao nosso cardápio delicioso. Montamos uma série de eventos para que se divirtam bastante - explica Eduardo Cabrera, proprietário da Loucos Por Ti, licenciado pelo Corinthians.

No dia 30 de dezembro, antevéspera de ano novo, a Loucos por Ti vai sediar a Festa do Branco, onde quem for para o evento ganhará uma cerveja só na entrada. O grupo Toma Essa fará a apresentação musical do evento.

Todos os eventos respeitarão os protocolos sanitários. Para participar é recomendado fazer reserva via WhatsApp (11) 2257-2402.

A Loucos Por Ti Tatuapé é localizada na Rua Itapura, 777, na grande São Paulo.